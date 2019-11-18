مكتب التربية والتعليم لحج يكلف فريقاً لتقييم تدخلات منظمة رعاية الاطفال في المدارس

كلف مكتب التربية والتعليم لحج فريقاً مكوناً من الاخوة الأستاذ طارق البان رئيس شعبة التعليم والاستاذ عبدالحكيم جبران رئيس شعبة التوجيه والمناهج والاستاذ عوض حويدر مدير ادارة الخارطة المدرسية والاستاذ زين عبادل مدير ادارة التوجيه وبالتنسيق مع منطمة رعاية الاطفال وذلك بالنزول الى بعض المدارس في مديريات تبن وطورالباحه والمضاربه راس العارة وذلك لتقييم تدخلات منظمة رعاية الاطفال فيها.

حيث زار الفريق صباح اليوم الأحد 2019/11/17م مدرسة خديجه للتعليم الاساسي والثانوي بنات في مديرية طورالباحه. وقام بتقييم أداء المعلمين الذين خاضوا دورات تدريبيه في كفايات التعليم الاساسي في حالة الطوارئ وكذلك الأطلاع على إحتياجات المبنى المدرسي.

تجدر الاشارة ان منظمة رعاية الاطفال لديها تدخلا في هذه المدرسة تمثلت في ترميم المدرسة وتوفير مواد رياضية وقرطاسية ومواد النظافة وآثاث وكراسي مزدوجة وحقائب مدرسية مع مستلزماتها وحقائب مدرسية مايزيد عن 70 حقيبة لمعلمي ومعلمات المدرسة. كما تم تأهيل حمامات المدرسة.

ويعكف الفريق حالياً على تقديم تقاريره التقييميه والاحتياجات التي لازالت بحاجتها االمدرسة لمنظمة رعاية الاطفال.



* من عدنان سعيد