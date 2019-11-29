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مكتب السفير احمد علي يصدر بيانا هاما بشأن اعتقال شقيقه بكوريا الجنوبية

ابابيل نت ابابيل نت منذ 44 دقيقة
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نفى مصدر مسؤول بمكتب السفير أحمد علي عبدالله صالح، الأخبار الكاذبة والملفقة التي تهدف إلى النيل من الأخ خالد علي عبدالله صالح.

وأكد المصدر أنّ كل ما تم تداوله ليس سوى أكاذيب من نسج خيال من أطلقها ولا أساس لها من الصحة.

مشيراً إلى أنّ من يقفون وراء نشر مثل هذه الأخبار قد فشلوا في الترويج لأكاذيبهم واتهاماتهم الكيدية على مدى سنين طويلة، واتضح زيف دعاواهم للشعب اليمني الذي يميز الخبيث من الطيب، وأنها لن تنال من الزعيم وأولاده مهما كان حجمها.

ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمصداقية في تناول ونقل أي أخبار، كونها تفقد مصداقيتها عند جمهورها، في حال تبنيها أخباراً كاذبة.

وكانت وسائل اعلامية ومواقع اخبارية تداولت خلال اليومين الماضيين انباء عن اعتقال خالد عفاش بمطار سيؤول بكوريا الجنوبية.

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