عدن الغد

مكتب الشيخ مهدي العقربي يدشن حملة نظافة عامة ورش ضبابي بعدن والبداية بمديرية البريقة

7 مايو، 2020
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مكتب الشيخ مهدي العقربي يدشن حملة نظافة عامة ورش ضبابي بعدن والبداية بمديرية البريقة

شهدت مديرية البريقة بالعاصمة عدن ، يوم الأربعاء انطلاق وتدشين حملة نظافة عامة ورش ضبابي لمكافحة الحميات الفيروسية والبعوض ، والتي ينفذها مكتب الشيخ مهدي العقربي شيخ مشائخ منطقة بئر أحمد .
حيث بدأ تدشين حملة النظافة والرش الضبابي في منطقة بئر أحمد والمناطق المحيطة بها , وستستمر الحملة اليوم في كافة مناطق مديرية البريقة الأخرى .
وقال مكتب الشيخ مهدي العقربي بأن الحملة بدأت في منطقة بئر أحمد والمناطق المحيطة بها بمشاركة اللجنة الأهلية بالمنطقة , لافتا إلى أن الحملة ستستهدف كافة مناطق مديرية البريقة ومن ثم سيتم الانتقال إلى باقي مديريات العاصمة عدن.
ولفت المكتب الى أنه رافق عملية تدشين حملة الرش الضبابي , حملة نظافة عامة , إضافة إلى عملية الرش البودري بمادة الجير الأبيض في أماكن رمي النفايات والتي ستسهم في طرد البعوض وعدم بقاء الرطوبة في أكوام النفايات.
وكان الشيخ القبلي / مهدي العقربي شيخ منطقة بئر أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن قد وجه بتوفير كافة المستلزمات والمعدات الخاصة لتنفيذ حملة رش ضبابية للقضاء على البعوض في كافة مديريات العاصمة عدن على نفقته الخاصة , وذلك في إطار جهوده الخيرية والإنسانية وإسهاماته في التخفيف من معاناة المواطنين من انتشار البعوض الناقل للأمراض في ضل المخاوف من تفشي مرض فيروس كورونا والحميات المنتشرة في مديريات عدن .

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