مكتب الصحة بالحديدة يطلق نداء استغاثة لسرعة تزويد المرافق الصحية بمحاليل وأدوية حمى الضنك والملاريا

أطلق مكتب الصحة بمحافظة الحديدة نداء استغاثة لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المهتمة بالجانب الصحي إلى سرعة التدخل لمعالجة الحالات المصابة بحمى الضنك والملاريا ورفع مستوى الإستجابة لوقف تفشي الوباء بالمحافظة.

ودعا مكتب الصحة في بيان صادر عنه اليوم تلقى ” عدن الغد” نسخة منه المنظمات العاملة بالمحافظة إلى سرعة التدخل وامداد القطاع والمرافق الصحية بالمحاليل والأدوية الخاصة بحمى الضنك والملاريا لإحتواء ومواجهة المرض حيث وأن المخزون شارف على النفاذ لافتا إلى أن الوضع الصحي بالمحافظة لا يحتمل التأخير مع زيادة عدد الحالات المصابة والضغط الكبير الذي تواجهه المرافق الصحية في تقديم المساعدة وصرف العلاجات للمصابين بالمرض محذرا من تدهور الوضع بشكل كارثي وعدم قدرة المرافق الصحية في استقبال المرضى والسيطرة على المرض .

* من أحمد كنفاني