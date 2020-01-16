عدن الغد

مكتب الصحة بالحديدة يطلق نداء استغاثة لسرعة تزويد المرافق الصحية بمحاليل وأدوية حمى الضنك والملاريا

16 يناير، 2020
0
مكتب الصحة بالحديدة يطلق نداء استغاثة لسرعة تزويد المرافق الصحية بمحاليل وأدوية حمى الضنك والملاريا

أطلق مكتب الصحة بمحافظة الحديدة نداء استغاثة لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المهتمة بالجانب الصحي إلى سرعة التدخل لمعالجة الحالات المصابة بحمى الضنك والملاريا ورفع مستوى الإستجابة لوقف تفشي الوباء بالمحافظة.
ودعا مكتب الصحة في بيان صادر عنه اليوم تلقى ” عدن الغد” نسخة منه المنظمات العاملة بالمحافظة إلى سرعة التدخل وامداد القطاع والمرافق الصحية بالمحاليل والأدوية الخاصة بحمى الضنك والملاريا لإحتواء ومواجهة المرض حيث وأن المخزون شارف على النفاذ لافتا إلى أن الوضع الصحي بالمحافظة لا يحتمل التأخير مع زيادة عدد الحالات المصابة والضغط الكبير الذي تواجهه المرافق الصحية في تقديم المساعدة وصرف العلاجات للمصابين بالمرض محذرا من  تدهور الوضع  بشكل كارثي وعدم قدرة المرافق الصحية في استقبال المرضى والسيطرة على المرض .
*  من أحمد كنفاني

مواضيع قد تهمك

الوسوم
استغاثة الصحة الصحية الضنك المرافق بالحديدة بمحاليل تزويد حمى لسرعة مكتب نداء وأدوية والملاريا يطلق

إقرا أيضا

Photo of رئيس اللجنة الإشرافية بنادي رجال الأعمال: مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات تعزيز لدور الشركات في إعادة الإعمار

رئيس اللجنة الإشرافية بنادي رجال الأعمال: مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات تعزيز لدور الشركات في إعادة الإعمار

16 يناير، 2020
Photo of وكيل وزارة المياه : الحفاظ على المحميات الطبيعية والبيئة البحرية يتطلب اجراءات صارمة

وكيل وزارة المياه : الحفاظ على المحميات الطبيعية والبيئة البحرية يتطلب اجراءات صارمة

16 يناير، 2020
Photo of وكيل محافظة تعز يناقش تقرير أداء المكاتب الإيرادية للعام المنصرم 2019م

وكيل محافظة تعز يناقش تقرير أداء المكاتب الإيرادية للعام المنصرم 2019م

16 يناير، 2020
Photo of بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس جامعة عدن ومرور 45 عاما لتأسيس كلية الطب والعلوم الصحية.. تحضيرية مؤتمر النساء والولادة التاسع تبدأ استعداداتها

بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس جامعة عدن ومرور 45 عاما لتأسيس كلية الطب والعلوم الصحية.. تحضيرية مؤتمر النساء والولادة التاسع تبدأ استعداداتها

16 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق