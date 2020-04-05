مكتب الصحة بالمهرة: لم نسمح بدخول السائق الباكستاني المصاب بفيروس كورونا الى المحافظة

أكد مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة، الدكتور عوض مبارك سعد، أن الشخص المشتبه بإصابته بفيروس كورونا لم يسمح له بالدخول إلى المحافظة عبر منفذ شحن، وأن الطاقم الطبي العامل بالمنفذ اتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة اتجاه الحالة واخضاعها للحجر الصحي بعد رفض المنفذ العماني دخوله إلى السلطنة مرة أخرى.

وأضاف الدكتور عوض، بأن الشخص المشتبه به يحمل الجنسية الباكستانية ويعمل سائق لشاحنة قادم من سلطنة عُمان، وتم منعه من دخول اليمن بعد أن ظهرت عليه بعض من أعراض فيروس كورونا.. موضحاً بأنه لم يتم التعامل مع الحالة بطريقة مباشرة من الطاقم الطبي خوفا من انتشار الفايروس، وتم تعقيم الشاحنة الخاصة به بشكل سليم وإبعادها ومنع الاقتراب منها.

وأكد أن السلطة المحلية بالمحافظة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في المنافذ الحدودية وبأن الاجهزة المخبرية الخاصة بالتشخيص تتواجد في المنفذ لفحص الحالات المشتبه بها تحت إشراف المكتب، داعيا الناشطين إلى تحري الدقة والمصداقية في النشر وتناول مثل هذه الشائعات التي تثير الخوف والقلق بين أوساط المواطنين بالمحافطة.