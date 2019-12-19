مكتب الصحة بحورة يتسلم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

حورة ( المندب نيوز ) محمد باوزير

برعاية كريمة من سعادة مدير عام مكتب الصحة والسكان بمديريات وادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي، ومدير عام مديرية حورة ووادي العين الأستاذ سالم صالح باوزير، تسلم مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية حورة ووادي العين الدكتور سالم عبدالله باوزير شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية منحة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويأتي هذا الدعم امتدادا للدور الريادي في المجال الإنساني الذي يعكف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على تقديمه في كافة المجالات.

وقدم مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية ومدير مستشفى حورة الدكتور سالم باوزير خالص شكره وتقديره لهذا الدعم الكبير مؤكدا أن هذه الشحنة من الأدوية ستكون إضافة نوعية للصيدلية المجانية بمستشفى حورة وكذا المراكز والوحدات الصحية بالمديرية وستسهم إسهاما كبيرا في التخفيف على المواطنين، مؤكدا أنها تحتوي على كميات من الأدوية الخاصة بالأمراض والحميات الفيروسية التي تنتشر بشكل كبير في فصل الشتاء.

وقدم باوزير شكره وتقديره للدكتور هاني العمودي الرجل المخلص الذي لا يكل ولا يمل عن العطاء وتسخير كل الإمكانيات للإرتقاء بالوضع الصحي بالمديرية ومديريات الوادي الحضرمي.