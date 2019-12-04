مكتب الصحة بشبوة يستلم سيارة إسعاف مجهزة باجهزة الاسعافات الأولية

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية وبرعاية من محافظ محافظة شبوة الأستاذ محمد صالح بن عديو استلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان محافظة شبوة سيارة اسعاف دفع رباعي مجهزة باجهزة الاسعافات الاولية صباح يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019م .

حضر استلام سيارة الإسعاف الأستاذ محمد صالح بن عديو محافظ محافظة شبوة والذي قدم شكره للملكة العربية السعودية لدعمها المستمر وأثنى على دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم القطاع الصحي وطالبه بمزيد من الدعم لباقي القطاعات الأخرى في المحافظة.

وبدوره مدير عام الصحة العامة والسكان في شبوة الدكتور عيدروس عوض بارحمه اوضح أهمية دعم مكتب الصحة بسيارة الإسعاف المجهزة تجهيز كامل والتي ستدخل في خدمة الإسعاف والطوارئ في المحافظة اعتبارا من يوم الاربعاء 4 ديسمبر .

مؤكدا على تطوير الشراكة مع مركز الملك سلمان في مشاريع الصحة في المحافظة لتشمل جوانب متعددة .

*من مريم بارحمة