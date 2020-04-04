مكتب الصحة بعدن ينظم دورة تدريبية عن إدارة حالة كورونا

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بعدن،اليوم، دورة تدريبية تحسسية عن ادارة حالة كورونا، بدعم من اليونيسيف.

وتهدف الدورة على مدى يومين اكساب 45 كادر من العاملين الصحيين بمديريات المحافظة ، معارف طبية ذات صلة بفيروس كورونا منها الترصد الوبائي ومكافحة العدوی والتعريف القياسي للحالة وطرق التعقيم والوقاية وطرق الاحالة للمرضی.

في افتتاح الدورة، اكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور جمال خدابخش، ومدير عام الرعاية الصحية الاولية الدكتور محمد راجمنار، وضابط الطوارئ بمكتب منظمة اليونيسيف بعدن الدكتور مختار صالح، على اهمية رفع الوعي الصحي لدی منتسبي القطاع الصحي لما له من اثر بالغ علی المجتمع..داعيين الی الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بطرق اكتشاف ومكافحة فيروس كورونا والوقاية منه.