مكتب الصحة بعدن يوضح حول حقيقة وجود إصابات بالأوبئة في المدينة

مدينة عدن

اكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش استقرار الوضع الصحي في المحافظة وان تقارير الرصد الوبائي بالمحافظة تعطي مؤشرات مطمئنة.

وقال خدابخش لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ” يحاول البعض الترويج لظهور حالات لامراض وبائية وهذا الكلام لا اساس له من الصحة وان المحافظة بمديرياتها الثمان في الوضع الصحي المعتاد”.

واوضح ان فرق الترصد الوبائي تعمل على تتبع الحالات الوبائية بالمحافظة وتضمينها في تقرير يومي يتم مراجعته وتقييمه من اختصاصيين في هذا المجال..مستعرضا التقرير اليومي للترصد الوبائي الذي اكد ان الوضع طبيعي جدا حيث سجلت نشرة يوم امس خلو البلاغ من الاشتباه في عدد من الامراض عدى حالة اشتباه واحده بالدفتيريا من لحج وحالة واحده للاشتباه بالاسهالات المائية الحاده من اجمالي 6 حالات تم فحصها.