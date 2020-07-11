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مكتب الصحة بمحافظة الضالع يدشن حملة التحصين ضد مرض الدفتيريا ( الخناق)

11 يوليو، 2020
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مكتب الصحة بمحافظة الضالع يدشن حملة التحصين ضد مرض الدفتيريا ( الخناق)

دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الضالع صباح اليوم السبت الموافق 11 يوليو حملة التحصين ضد مرض الدفتيريا (الخناق) للأطفال في جميع من  مناطق المحافظة بحضور وكيل أول محافظة الضالع الأستاذ نبيل العفيف، ونائب مدير عام مكتب الصحة الدكتور محسن البهلي.
وتستهدف حملة التحصين ضد مرض الدفتريا ( الخناق ) جميع مديريات المحافظة في تحصين الأطفال من عمر ستة اسابيع وحتى سن خمس عشر عاماً، والتي تستمر لمدة أسبوع.
ودعا وكيل أول محافظة الضالع الأستاذ نبيل العفيف جميع المواطنين التوجة بالأطفال من 6 اسابيع الى 15 عاما إلى المرافق الصحية والمواقع المؤقتة والمدارس للحصول على اللقاح.
وعبر وكيل أول عن جزيل الشكر والتقدير الطاقم الطبي في مكتب الصحة العامة والسكان على الجهود الكبيرة التي يبذلوها  في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
من جانبه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور محسن البهلي اوضح ان الحملة تستمر من الحادي العاشر حتى السادس عشر من هذا الشهر وتستهدف الحملة 128810 الف على مستوى مديريات المحافظة.
وأكد البهلي ان سيشارك في هذه الحملة 249 فريق طبي سيتوزع على مستوى مديريات المحافظة بحسب خطوات السير  وقال: ” نتعشم خيراً من المجتمع وقيادة السلطة المحلية والانتقالي في تسهيل مهام الفرق الطبية الميدانية في تحصين الأطفال ضد هذا المرض القاتل.
حضر التدشين وكيل المحافظة لشؤون الصحة الدكتور اياد صالح عبدالله، وعضو الهيئة التنفيذية بالمجلس الانتقالي بالمحافظة محمود طالب، ومدير عام الشؤون المالية رياض البيدحي، ومشرف الحملة عبد الحافظ الدرويش.
*من نجيب العلي

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