مكتب الصحة بوادي وصحراء حضرموت يتسلم ٦ سيارات اسعاف و تجهيزات طبية

تسلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت،اليوم الاحد، ٦ سيارات اسعاف رباعية الدفع وعدد من التجهيزات الطبية و الادوية والمعقمات وادوات الحماية لمراكز العزل العلاجية لمجابهة جائحة كورونا مقدمة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، تضم التجهيزات حوالي ٣٠ جهاز مع مستلزمات طبية اهمها اجهزة تنفس صناعي واثاث .

واوضح وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري، بان تلك التجهيزات سيتم توزيعها لمستشفى الحياة لعزل وعلاج حالات كوفيد ١٩ وعدد من المستشفيات..داعيا رجال الاعمال والشركات التجارية الى مساندة جهود السلطة لمواجهة كورونا.