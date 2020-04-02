مكتب الصحة ينفذ حملة رش الأسواق والمرافق العامة بمديرية المقاطرة

لحج (المندب نيوز) صلاح بن غالب

نفذ مكتب الصحة والسكان بمديرية المقاطرة بمحافظة لحج حملة رش تعقيمي للأسواق والمرافق العامة بمديرية المقاطرة.

وقال مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور عدنان الزريقي : نفذ مكتب الصحة وبمشاركة فريق صحي تطوعي حملة رش الأسواق والمرافق العامة ، وذلك ضمن عدة تدابير يقوم بها القطاع الصحي بالمديرية لتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الزريقي ، أن الحملة ترافقها عملية توزيع الملصقات ونشر التوعية الصحية في أوساط المجتمع لإتباع خطوات السلامة والوقاية من فيروس كورونا ، وخصوصاً أن أسواق المديرية تعتبر محطة استراحة للمسافرين نزلاء المطاعم والبقالات وأماكن التموين أثناء سفرهم بين العاصمة عدن وتعز عبر طريق المديرية خط الإمداد الرئيسي لمدينة تعز .