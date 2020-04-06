مكتب الصناعة بلحج : مخزون السلع تكفي شهرين وهذه ابرز التغييرات في الاسعار ( قائمة )

كشف تقرير صادر من مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج عن نزولات ميدانية في معظم مديريات المحافظة بغرض تقييم الوضع التمويني ورصد المخزون الغذائي الاستراتيجي للمواد الأساسية في لحج.

وذكر التقرير خلال نزولا ميداني وجد مخزون من السلع الأساسية تكفي لشهرين تقريبا في ظل أسعار مستقرة نسبيا غير أنه خلال فترة وجيزة ارتفعت أسعار بعض السلع من قبل التجار وبشكل مفاجئ.

واستعرض التقرير جدول تغييرات الأسعار خلال الآتي :

تأريخ النزول

23/3 مارس

25/3 مارس

27/3 مارس

31/3 مارس

الصنف :

دقيق السنابل 50 كيلو

11800

12200

12500

12400

القمح الاسترالي 50 كيلو :

10900

11500

11500

11500

السكر البرازيلي 50 كيلو

17600

18500

18500

19500

الزيت 20 لتر

11500

12500

12500

13300

وأوضح بأنه تم رصد في مديرية الحبيلين 20 مخالفة وتم ايداعهم للسجن وعمل محاضر ضبط واحالتهم إلى النيابة العامة.

وعن الأسباب التي أدت إلى زيادة في الأسعار أرجع التقرير إلى :

– مايخص مديرية الحبيلين كانت نتيجة جشع واحتكار التجار لأسباب ارتفاع أسعار تلك السلع في محافظة عدن.

– تم رصد فواتير شراء من تجار عدن ببيع مادة الدقيق بسعر 12200 للكيس .

– تم رصد فواتير بيع مادة السكر 19000 وزيت الطبخ 20 ك 13000.

واستعراض التقرير الصعوبات والتوصيات التي يعاني منها تجار تتمثل:

– تأخير التحميل لمدة تتراوح من ثلاثة أيام إلى خمسة أيام حسب بلاغات التجار من قبل شركة هائل لمادتي القمح والدقيق.

– في محافظة لحج يوجد لها 26 وكيل تابعين لمصنع السنابل وصوامع الغلال ولانعلم أين تباع حصصهم.

وطالب في مستهله الوزارة بمخاطبة مصنع هائل بتزويدنا بكشوفات الترحيل للوكلاء لكي يستطيع أن المكتب بدوره بضبط وتوصيلها إلى محلاتهم في المحافظة مما سيعمل على استغناء تجار لحج من الشراء مادة الدقيق والقمح من وكلاء عدن.

أمام في مايخص مادة السكر وزيت الطبخ نطالب الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقوف هذه الزيادة العبثية والغير مبررة وبذات المستوردين والذين تم فتح لهم اعتمادات مستندية لأن محافظة لحج مربوطة بالعاصمة عظن لعدم وجود مستوردين.