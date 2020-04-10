مكتب الصناعة والتجارة بالحديدة يغلق معملا لإنتاج المشروبات لممارسته الغش التجاري

أغلق مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة اليوم الخميس معملا لإنتاج المشروبات لمخالفته الإشتراطات الصحية والغش التجاري” التلاعب بصلاحية الإنتاج والإنتهاء”.

وأوضح القائم بأعمال مدير عام مكتب الصناعة بالمحافظة محمد عبدالواحد الحطامي أن لجنة الرقابة والتفتيش التابعة للمكتب ضبطت خلال نزولها الميداني اليوم معملا يفتقر للحد الأدنى من النظافة ويقوم بتصنيع المشروبات “العصائر” وإعداده للبيع بطريقة مخالفة للمعايير الصحية والشروط والمواصفات والمقاييس المعتمدة لممارسة مثل هذه الأنشطة.

وأكد أنه تم إغلاق المعمل وتحريز المضبوطات وإحالة الملف للإجراءات القانونية.

وأشار الحطامي إلى أن عملية الإغلاق تأتي في إطار حرص المكتب على حماية صحة وسلامة المستهلك.

الجدير ذكره أن عملية ضبط وإغلاق المعمل تم بحضور واشراف مباشر من قبل القائم بأعمال مدير عام المكتب بالمحافظة وحرصه في النزول الميداني مع اللجان المكلفة للتأكد من تنفيذ مهاهما في الرقابة والتفتيش وضبطها لمثل هذه المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية إزائها.

* من أحمد كنفاني