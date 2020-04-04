مكتب الصناعة والتجارة بحصوين ينفذ حملة لضبط المواد منتهية الصلاحية

المهرة(المندب نيوز )خاص

نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية حصوين وبالتعاون مع مكتب الصحة والأشغال والأمن ، حملة تفتيش لضبط المواد منتهية الصلاحية وذلك بالنزول الميداني الى أسواق مدينة حصوين مركز المديرية .

وأكد الأخ محمد حمود سعدوت، مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية أن الهدف من وراء هذه الحملة هو حماية المستهلك من الغش التجاري وضمان صلاحية المواد الغذائية وحرصا على صحة وسلامة المواطنين ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة الاستاذ عبدالله خودم للنزول الميداني إلى الأسواق وتشديد الرقابة على السلع المعروضة مع اقتراب شهر رمضان المبارك .

ودعا سعدوت كافه المواطنين والتجار إلى التعاون من أجل تحقيق ذلك والرقي بالجانب الصناعي والتجاري بالمديرية .

هذا وقد تم خلال النزول ضبط اصناف من المواد المنتهية وتم تسجيل عدد من المخالفات واتخاد الاجرءات اللازمة .

تجدر الاشارة الى ان مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية سبق و نفذ خلال الفترات السابقة عددا من الحملات في ضبط المواد منتهية الصلاحية وغيرها من المهام التي تنطوي ضمن اختصاص المكتب .