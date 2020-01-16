مكتب الصناعة والتجارة بلحج يناقش وضع آلية توحيد سعر بيع الغاز المنزلي وضبط المخالفين

قام مكتب عام الصناعة والتجارة بمحافظة لحج يوم أمس الأول بالنزول الى مديرية طورالباحة، وذلك في اطار برنامج نزول ميداني ينفذه المكتب في مديريات المحافظه للرقابه على أسعار بيع المواد الاستهلاكية وأسعار بيع الغاز المنزلي وضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار .



حيث قام مدير عام مكتب الصناعة والتجارة سفيان قاسم ثابت ومدير ادارة استقرار الاسواق وحماية المستهلك محمد الشعبي وممثل الشركة اليمنية للغاز م/لحج بالنزول على على وكلاء بيع الغاز المنزلي في المديرية والتحقق من اسعار البيع حيث وجد ان بعض وكلاء الغاز يبيعون بسعر يتراوح مابين 3500 إلى 4000 ريال لاسطوانة الغاز وهو مايعد مخالفه سعريه .



عقب ذلك عقد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة إجتماع بمدير عام المديرية عبدالرقيب البكيري والمدير العام التنفيذي لمحطة الفرشه عبدالله محمود الصبيحي حيث تم مناقشة وضع ضوابط وآليه لتوحيد سعر مادة الغاز في المديريه ، وقد خرج الإجتماع بالاتفاق والتوقيع على محظر من شأنه ان يعالج كل الاشكاليات التي وجدت ، وتصمنت بنود الاتفاق على النقاط التاليه :



يلزم مدير عام المديرية جميع وكلاء بيع الغاز بالبيع بسعر موحد للمواطن مقداره 3000 ريال للاسطوانه .



الزام الوكلاء الذين لايوجد لديهم محلات باستئجار محلات بيع خلال مدة اقصاها اسبوع ، عقبها يتخذ المدير العام إجراءات قانونية تجاه من لم يلتزم بذلك.



على مدير عام المديرية وضع آلية عمل لتغطية المناطق المحرومه من مادة الغاز .



ايقاف إضافة مبلغ 100 ريال على كل اسطوانه من بعض الوكلاء وعلى السلطه المحلية اتخاذ الاجراءات الرادعه لمن يخالف ذالك .



يتم تحديد موعد لقاء بين مدير عام المديرية ومدير عام الصناعة والتجارة في المحافظة بشأن مناقشة تفعيل دور نشاط فرع المكتب في المديرية .



وفي تصريح صحفي قال مدير عام مديرية طورالباحة تم اللقاء اليوم بقيادة مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة ومندوب شركة الغاز في محطة الفرشة النموذجية لتعبئة وتوزيع الغاز المنزلي وبحضور الأخ عبدالله محمود ومناقشة بعض الإشكاليات التي تطرأ في بعض الأحيان والاتفاق على وضع المعالجات لها.



وأشاد البكيري بالخدمات التي تقدمها محطة الفرشة،كاشفا بأن قيادة السلطة المحلية في المديرية ستقوم خلال الأسبوع القادم بتكريم القائمون على المحطه نظير الجهود الكبيره التي تقدمها المحطه والمتمثله في تعبئة وتوزيع الغاز المنزلي وتغطية طلب السوق من احتياجات الغاز المنزلي .



وتعتبر محطة الفرشه للغاز من المحطات الإستراتيجية حيث تقوم بتغطية جميع مناطق مديرية طورالباحه بمحافظة لحج بالإضافه إلى تغطية الطلب ل13 مديرية من مديريات محافظة تعز المحرره، وبإستطاعة المحطه تغطية الطلب لمحافظتي لحج وتعز حسب تأكيد إدارة المحطه ، فقد تم توسعة الطاقه التخزينيه والإنتاجية للمحطه، فتم توسعة الطاقه التخزينيه من 2 خزانات إستراتيجية إلى 10 خزانات إستراتيجية ثابته سعة كل خزان مقطورتين ونصف،سعة كل مقطوره 2200 اسطوانه ،كما تم توسعة الطاقه الإنتاجية من 12 ميزان تعبئه بطاقه إنتاجية يوميه 5000 أسطوانة إلى 32 ميزان تعبئه بطاقه انتاجيه يوميه 17000 اسطوانه ولفتره واحده ،ولدى المحطه القدره إلى رفع الطاقه الإنتاجية إلى 25000 اسطوانه في اليوم نظرا لتوفر المعدات الحديثه والكادر المؤهل .. حسب تأكيد إدارة المحطه.