مكتب الصناعة والتجارة بمسيمير لحج ينفذ حملة لضبط التجار المتلاعبين بالأسعار.

نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المسيمير محافظة لحج صباح اليوم حملة ميدانية لمراقبة عملية بيع وشراء السلع الأساسية التموينية والإستهلاكية في عاصمة المديرية وضبط التجار المتلاعبين باسعارها.

وخلال النزول طاف الأخ الأستاذ فتحي منصور عباس مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية بالمحلات التجارية لمراقبة مدى إلتزام التجار بالتسعيرة المقرة من الجهات الرسمية والقانونية وتأتي هذه الحملة الرقابية تزامناً مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية الأساسية وتهدف لضبط وإحالة التجار المخالفين للجهات القانونية وإتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم.

واوضح الأستاذ فتحي منصور عباس مدير صناعة وتجارة المسيمير في تصريح صحفي بانه قد جرى ضبط عدد من التجار وإحالتهم الى الجهات الأمنية بعد ثبوت تورطهم في بيع المواد الإستهلاكية والضرورية بأسعار تخالف المقر من قبل الجهات المختصة.

ودعا مدير الصناعة والتجارة جميع تجار المديرية بالإلتزام بالإسعار المعتمدة والمحددة من قبل المكتب والمتفق عليها مع الشركات الموردة، محذراً من مغبة التمادي في هذا التلاعب والإصرار على زيادة في الإسعار واستغلال حاجة الناس وافتعال الأزمات لإبتزازهم، مؤكداً بان مكتب الصناعة والتجارة سيقوم بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يتلاعب باقوات المواطنين ويضاعف معاناتهم، لأفتاً الى ان هذه الحملات سوف تستمر لضبط الأسواق وتثبيت أسعار السلع بما يسهم في تخفيف مآسي المواطنين.

واعرب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمسيمير عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية بالمديرية ممثله بالمدير العام حاميم الحوشبي وكذا قيادة وكوادر قطاع الحزام الأمني بالمسيمير الذين اسهموا في نجاح هذه المهمة من خلال مرافقتهم لنا وقيامهم بضبط التجار المخالفين تمهيداً لإتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم.

وعبر اهالي المسيمير عن ارتياحهم البالغ لهذه الخطوة التي وصفوها بالإيجابية وطالبوا مكتب الصناعة والتجارة ببذل مزيد من الجهود لمنع اي ممارسات غير قانونية يقوم بها تجار المديرية.

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