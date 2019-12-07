مكتب النائب العام والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تنظمان دورة تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة بالمكلا

برعاية الدكتور/علي أحمد الأعوش _النائب العام وبالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي نظمت صباح اليوم السبت ورشة العمل التدريبية الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة حول ( المبادئ التوجيهية وأساليب التحقيق في القضايا الخطيرة وحماية الأطفال الذين يتم استغلالهم في ارتكابها في إطار التعاون القضائي الدولي ومعايير حقوق الإنسان) في المكلا .

وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار مشروع( تعزيز سيادة القانون في اليمن ) الممول من الاتحاد الأوروبي وتستمر لمدة ٣ ايام خلال الفترة من (٧_٩/ديسمبر ٢٠١٩ بمشاركة ٢٥ مشارك من القضاة واعضاء النيابة العامة من خمسة محافظات (حضرموت الساحل والوادي _مآرب _المهرة _شبوة وارخبيل سقطرى .

وفي الافتتاح الذي حضرة القاضي شاكر بنش رئيس نيابة استئناف المكلا والقاضي خالد مرعي عضو الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف المكلا نيابة عن رئيس محكمة الاستئناف بالمكلا القاضي هاشم الجفري قدموا شكرهم وتقديرهم لمكتب النائب العام والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي على كل مايبذلونه من جهود جبارة في تنفيذ العديد من المشاريع والتأهيل والتدريب في اطار مشاريع دعم الأجهزة القضائية والأمنية متمنين للمنظمة التوفيق و الاستمرار في دعم قطاع القضاء وأجهزتها وتأهيل كوادرها بشكل دائم ومستمر .

وسيتلقى المشاركين خلال فترة الدورة العديد من المواضيع المختلفة المتعلقة بعرض للاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالجرائم الخطيرة والإطار الفكري القانوني لمكافحة الجرائم الخطيرة في اليمن من الناحيتين الموضوعية الجزائية وتقسيم مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعامل مع الشهود والأطفال المستغلين في الجرائم الخطيرة والضحايا لهذه الأعمال وعرض نماذج ومناقشة اوراق عمل وغيرها من المواضيع المتخصصة في مجال غسيل الأموال .

يدرب بالدورة القاضي شايف الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل مكتب النائب العام وبالتيسير القاضي وليد باعثمان .