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مكتب النقل بأبين يؤكد على خفض وتحديد سعر أجرة المواصلات في جميع خطوط المحافظة

6 أبريل، 2020
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مكتب النقل بأبين يؤكد على خفض وتحديد سعر أجرة المواصلات في جميع خطوط المحافظة

ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين الاخ مهدي الحامد مع مدير عام مكتب النقل الدكتور محمد الطائف تخفيض وتحديد أجور النقل للركاب في الخطوط الداخلية للمديريات والمحافظة وخارجها تزامناً مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية ..
بدوره أوضح الطائف أنه تم الالتقاء برؤساء نقابات النقل بالمديريات وتم التنسيق على تخفيض أسعار أجرة المواصلات لنقل الركاب في جميع خطوط المحافظة الداخلية والخارجية ..
وأكد الطائف أنه تم الاتفاق مع النقابات على تحديد سعر أجرة مواصلات نقل الركاب حسب الخطوط كالتالي :-
زنجبار – جعار ٢٠٠ ريال زنجبار – عمودية ١٠٠ ريال زنجبار – الحجر ١٠٠ ريال زنجبار – الجول ١٠٠ ريال زنجبار – المخزن ١٥٠ ريال زنجبار – الكود ١٠٠ ريال زنجبار – المسيمير ١٠٠ ريال زنجبار – شقرة ٦٠٠ ريالزنجبار – الخبر ١٢٠٠ ريال زنجبار – أحور ١٥٠٠ ريالزنجبار – العين ١٥٠٠ ريال
جعار – الدرجاج ١٥٠ ريالجعار – الحصن ١٥٠ ريال جعار – باتيس ٣٠٠ ريال
زنجبار – عدن ٦٠٠ رياللودر – عدن ٢٠٠٠ ريال أحور – عدن ٢٠٠٠ ريالمودية – عدن ٢٥٠٠ ريال سرار – عدن ٣٠٠٠ ريالرصد – عدن ٤٠٠٠ ريال المحفد – عدن ٤٠٠٠ ريال سباح – عدن ٦٠٠٠ ريال
من جانبه قدم الحامد شكره لمكتب النقل بالمحافظة لما يقوم به من مسئولية تجاه خدمة المواطن وتخفيف معاناته بمتابعته مع النقابات والتنسيق معهم على تخفيض أسعار أجرة مواصلات نقل الركاب في جميع الخطوط الداخلية في مديريات المحافظة وما يربطها بخطوط خارج المحافظة ..
 
*من محمد ناصر مباركتصوير / بشير الزيدي

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