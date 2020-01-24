مكتب الهيئة العامة للموارد المائية في أبين يتسلم جهاز الفحص الخاص بالمياه ( الدلاغوا)

تسلم مكتب الهيئة العامة للموارد في محافظة ابين الجهاز الخاص بفحص المياه من قبل منظمة مكافحة الجوع والتي قد عملت على تدريب مهندسين الهيئة العامة للموارد المائيهثة للعمل على هذا الجهاز والذي يعتبر من الاجهزة الدقيقة التي تقوم بفحص المياه .

وخلال عملية الاستلام تحدث حسين علي الفضلي مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية في ابين ان هذا الجهاز يعتبر مختبراً مصغراً حيث سيقوم بتحليل وفحص جودة المياه وصلاحيتها من خلال اجراء عدة اختبارات كيميائية وفيزيائية وبيولوجيه من خلال قياس كمية الكلور في المياه والاملاح الذائبه وكذلك كمية ومعدل البكتيريا المسببه للاسهالات المائية ومنها مرض الكوليرا ،، وبالاضافة الى قياس التلوث في المياه ..

ومن خلال هذا الجهاز فان مكتب الهيئة العامة للموارد المائية بأبين سيقوم بمشروع فحص المياه في محافظة ابين حيث سيقوم بفحص كل مصادر المياه وخصوصا مصادر مياه الشرب في المعامل الخاصة بتحلية المياه وكذلك الابار الخاصه بمياه الشرب .

وأوضح الفضلي بان المكتب سيعمل على اخذ عينات من آبار المناطق الزراعية التي تقوم بزراعة الخضروات وخاصة الابار التي تكون قريبة من مصاد التلوث من اجل منع ان يتم سقي الخضروات والفواكه بالمياه الملوثه والتي سوف تتسبب بالعديد من الامراض .

واختتم الفضلي حديثة بالشكر الجزيل الى المهندس خالد بلعيدي رئيس الهيئة العامة للموارد المائية على الجهود الكبيره ودعمه لمكتب الهيئة في ابين .

ومن جانبه أعرب المهندس / جمال حلبوب عن شكره وتقديره لمنظمة الجوع على الجهود التي قامت بها بدعم مكتب الهيئة العامة للموارد المائية في المحافظة وكذلك تزويدنا بجهاز ( الدلاغوا ) الخاص بفحص المياه والتي التزمت بمساعدتنا بمعالجة التلوت في حالة الحدوث , مشيرا إلى ان فريق الهيئة سيقوم بعملية مسح لكل المصادر المائية ومنها مياه الشرب ومياه المعامل , داعياً السلطة المحلية في ابين التعاون مع مكتب الهيئة في تنفيذ مشروع فحص المياه لما له من اهمية كبيره في جودة المياه وحماية الناس من شرب المياه الملوثه والتي سوف تتسبب لهم بالامراض .

*المنسق الإعلامي لهيئة الموارد بأبين