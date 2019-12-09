مكتب حقوق الإنسان ينظم حفل خطابي وفني بحضرموت

برعاية الأستاذ محمد عسكر وزير حقوق الإنسان واللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ،نظم مكتب حقوق الإنسان بساحل حضرموت صباح اليوم بقاعة مؤسسة وطن للتنمية والتدريب حفل خطابي وفني تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر بالمكلا.

وفي مستهل الحفل تحدثت الأستاذة صابرين الكربي المدير العام لمكتب حقوق الإنسان بساحل حضرموت حول هذه الفعالية التي تأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر وحول هذا اليوم التاريخي الذي يوثق الانتهاكات والجرائم التي ترصد ضد الإنسانية وكفلها الدستور العالمي في أبجدية القانون الدولي الذي يتعلق بالإنسان.

ونقلت الكربي تحيات اللواء الركن فرج البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية والترسيخ دعائم والاستقرار الأمني التي تنعم به حضرموت في ظل القيادة الرشيدة ممثلة بسيادة المحافظ والسلطة المحلية بالمحافظة .

كما تحدث الأستاذ فهمي باضاوي الوكيل المساعد لشئون الشباب

عن دور السلطة المحلية والاهتمام الحقوقي فيما يتعلق بالإنسان المراعاة الدولية للمنظمات العاملة في حقوق الإنسان ،وآلية خلق الشراكات الفعالة في توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم.

كما استعرض الأستاذ علي العامري المدير العام لمكتب حقوق الإنسان فرع وادي حضرموت الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة والشراكات العامة مع مكاتب السلطة والمنظمات المحلية والدولية في تمويل المشاريع والبرامج المتعلقة بحقوق الإنسان.

واختتم العميد الركن عويضان سالم عويضان أركان المنطقة العسكرية الثانية بكلمة شكر فيها مكتب حقوق الإنسان على تنظيم هذه الفعالية التي تواكب مع حياة الإنسان وحمايته من الانتهاكات وعدم المساس بكرامته وفق احترام المعايير الدولية .

حضر الحفل ممثلو المكاتب التنفيذية والمنظمات المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية.

من محروس باحسين



