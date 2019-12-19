مكتب حماية البيئة بأبين يدشن أنشطته البيئية المدرسية في روضة الكود

أبين (المندب نيوز) نظيركندح

برعاية محافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين سالم ، دشن مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة أبين بالتعاون والتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة صباح أمس الأربعاء برنامج الأنشطة والفعاليات البيئية التوعوية الموجهه للمؤسسات التعليمية بالمحافظة تحت شعار ” حماية البيئة واجب ديني ووطني على كل مواطن ” بإقامة برنامج توعية وتوزيع غروس الأشجار والشتلات بروضة ( 1 ) مايو بمدينة الكود بمديرية خنفر بأبين .

وفي بداية الفعالية التي حضرها مدير عام مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة م.ناصر الصاعدي وألقى فيها كلمةً أشاد بتفاعل إدارة ومعلمات الروضه بقضية البيئة وتجسيدهم ذلك في واقع الروضة من حيث الإهتمام بالنظافة والتشجير كأسلوب حياه ينمَّي السلوك الإيجابي لدى الأطفال بأهمية البيئة والمحافظة عليها ، مؤكداً إهتمام المكتب ورعايته للأنشطة والبرامج البيئية .

وقدَّم الناشط الإعلامي أ. حلمي فتيني محاضرة حول أهمية البيئة في ديننا الإسلامي الحنيف مقدماً أمثلة لحث رسولنا محمد – عليه الصلاة السلام – لصحابته بما تمثله الشجرة كرئة للحياة وما يمثله كل شيء في الحياة من نعمةٍ حبانا الله بها لنحافظ عليها .

وقالت المهندسة البيئية في مكتب الهيئة بأبين مارينا فيصل ، إن برنامج الأنشطة والفعاليات البيئة المدرسية هي ذات أهمية في ترسيخ مفاهيم وقواعد إهتمام النشئ والشباب .

وعبَّرت مديرة روضة ( 1 ) مايو بأبين أ.جميلة المخدومي عن شكرها لمكتب حماية البيئة على تنفيذ هذا البرنامج التوعوي وعلى تقديم الشتلات وغروس الأشجار لتشجير الروضة ، مشيرةً أن لدينا متطوعات في مجال التربية والبيئة يعملنَّ بشكل يستحق الثناء وإهتمام الجهات وتقديم الدعم لهنَّ .

إلى ذلك شارك مدير عام مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة م. ناصر الصاعدي بعقد لقاء تعارفي مع أعضاء جمعية ” البركة ” النسوية بالكود مقدماً لهم تعريف بنشاط المكتب وأهمية التنسيق والتعاون في نشاط الجمعية المجتمعي المتعلق بالبيئة، مشيراً إلى أنه من الضروري رفع الوعي لدى المواطنين بكثير من القضايا البيئية التي يجهل هذا المواطن أو ذاك بمخاطرها على البيئة وحياته .

وأشادت رئيسة جمعية ” البركة ” النسوية بالكود بدور مكتب البيئة ومدى تفاعله مع أنشطة الجمعيات والمؤسسات المختلفة .