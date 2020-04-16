اليمن العربي

مكتب صحة الدريهمي بالحديدة يُدشن حملة توعوية للوقاية من كورونا

16 أبريل، 2020
0

شن مكتب الصحة العامة والسكان في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، برعاية محافظ محافظة الحديدة الأستاذ الحسن الطاهر، والسلطة المحلية بالمحافظة.

 

وانطلقت حملة التوعية التي تشمل القرى والعزل السكنية في الدريهمي وتستهدف التجمعات السكانية المختلفة ، وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين حول مخاطر فيروس كورونا المستجد وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه.

 

 وطافت فرق التوعية التي تتكون من متطوعين ومتطوعات مناطق وقرى عدة في الدريهمي، لتتواصل الحملة الواسعة التي تستمر لأيام.

 

وتحدث المتطوعين في فرق التوعية عن تدشين الحملة حول فيروس كورونا من خلال النزول الميداني لنشر الوعي بين أفراد المجتمع لتجنب الإصابة بهذا المرض.

 

 وأعرب المتطوعين عن أملهم بإيصال رسالتهم التوعوية إلى المجتمع وعدم وصول هذا الفيروس القاتل إلى اليمن . ووجه المتطوعون رسالة شكر وتقدير لمكتب الصحة العامة بالمحافظة والجمعيات والمنظمات الإنسانية على مساعدتهم في تنفيذ هذه الحملة.

 

هذا وتواصل فرق التوعية تنفيذ حملات التوعية الشاملة للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد19 ) المستجد ، لتشمل مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن

# الحديدة
# اليمن العربي
# .
# محافظة الحديدة
# الصحة العامة
# فيروس
# شكر
# العامة
# كورونا

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الدريهمي بالحديدة توعوية حملة صحة كورونا للوقاية مكتب من يدشن

إقرا أيضا

Photo of الصحة تعلن افتتاح 27 مركزاً للعزل الصحي في تسع محافظات لمواجهة فيروس كورونا

الصحة تعلن افتتاح 27 مركزاً للعزل الصحي في تسع محافظات لمواجهة فيروس كورونا

16 أبريل، 2020
Photo of قصة مأساوية لنازح وأسرته فجرت المليشيا منزله بالحديدة

قصة مأساوية لنازح وأسرته فجرت المليشيا منزله بالحديدة

16 أبريل، 2020
Photo of بالفيديو.. اللواء بن بريك: نهوض وانتصار الجنوب مرهون بوحدة كل أطيافه

بالفيديو.. اللواء بن بريك: نهوض وانتصار الجنوب مرهون بوحدة كل أطيافه

16 أبريل، 2020
Photo of مسؤول بحضرموت يفتتح غرف العزل الاحترازية لفيروس كورونا بتريم

مسؤول بحضرموت يفتتح غرف العزل الاحترازية لفيروس كورونا بتريم

16 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق