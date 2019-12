مكتب صحة شبوة يحضر عملية توزيع المعدات والأجهزة الطبية والعلاجية والتشخيصية ومولدات الكهرباء بالعاصمة عدن

حضر مكتب الصحة العامة والسكان محافظة شبوة ممثلة بالدكتور عيدروس عوض بارحمة ، عملية توزيع المعدات والأجهزة الطبية والعلاجية والتشخيصية والمولدات الكهربائية المقدمة من منظمة الصحة العالمية (WHO) بالشراكة مع المانحين – مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، والمساعدات الإماراتية، ومجموعة البنك الدولي .

صباح يوم الأحد 8 ديسمبر 2019م في مستودعات الصحة العالمية ( WHO ) بالعاصمة عدن.

ودشن عملية التوزيع معالي وزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور ناصر محسن باعوم ، ومديرة منظمة الصحة العالمية (WHO) -عدن- الأستاذة نهى محمود ، ووكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور جلال باعوضة ، ومدير عام الصحة العامة والسكان محافظة شبوة الدكتور عيدروس عوض بارحمة ، ومدراء عموم مكاتب الصحة وممثلي مكاتب الصحة بالمحافظات المستهدفة من المعدات والأجهزة الطبية والعلاجية والتشخيصية والمولدات الكهربائية . وفي التدشين أشاد معالي وزير الصحة أ.د باعوم بالجهود المثمرة والدائمة لمنظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، و المساعدات الإماراتية ، ومجموعة البنك الدولي في دعم القطاع الصحي وتقديم الأجهزة والمعدات الطبية لتأهيل القطاع الصحي وتقديم الخدمات للناس .

موضحاً أن توزيع المعدات والأجهزة الطبية والعلاجية والتشخيصية ومولدات الكهرباء يستهدف 17 مستشفى في 10 محافظات هي :- ( العاصمة عدن ، لحج ، الضالع ، أبين ، شبوة ، حضرموت ، المهرة ، البيضاء ، مأرب ، تعز ) وأن التكلفة الإجمالية لهذه الأجهزة بلغت 3.2 مليون دولار لتحسين الخدمات والرعاية الطبية والدفع بالقطاع الصحي للأفضل .

مؤكداً على أهمية إستغلال تلك الأجهزة إستغلال إيجابي والحفاظ عليها بما يعود على الناس بالنفع .

وبدوره مدير عام صحة شبوة الدكتور عيدروس عوض بارحمة تقدم بالشكر والتقدير نيابة عن السلطة المحلية في محافظة شبوة ممثلة في محافظ شبوة الأستاذ محمد صالح بن عديو .

مؤكدا إن المرافق الصحية في شبوة ستعمل على حسن توظيف تلك التجهيزات ومتابعة تشغيلها بما يخدم المواطنين ويعكس أثر هذا الدعم في تطوير خدمات قطاع الصحة في محافظة شبوة .

*من مريم بارحمة