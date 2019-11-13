عدن الغد

مكتب صحة شبوة يناقش الخطة الميدانية لمعالجة سوء التغذية في ثلاث مديريات

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 36 دقيقة
0 أقل من دقيقة
مكتب صحة شبوة يناقش الخطة الميدانية لمعالجة سوء التغذية في ثلاث مديريات

التقى مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان محافظة شبوة الدكتور عيدروس عوض بارحمة ومدير التغذية في مكتب الصحة بالمحافظة الاستاذ مبارك محمد علي بمدراء مكاتب الصحة بمديريات مرخة و ميفعة ونصاب الدكتور ناصر درام، والاستاذ عبدالخالق عمر لمدح ، والاستاذ محمد حسن مدلاه ، ومنسقي التغذية بالمديريات الثلاث ، في مقر مكتب الصحة بمدينة عتق محافظة شبوة يوم الاربعاء 13 نوفمبر 2019م .
وفي بداية اللقاء رحب الدكتور عيدروس بارحمة بالحاضرين جميعاً ، ثم استعرض مدير عام صحة شبوة الدور الصحي الذي يبذله الجنود الصحيين لتقديم رعاية صحية أفضل للأم والطفل في المرافق الصحية والعيادات المتنقلة على مستوى المحافظة التي ستستمر لمدة 66 يوماً خلال 3 أشهر .
وتطرق مدير ادارة التغذية بالمحافظة الى الخطة العملية التي ستنفذ على مستوى المديريات الثلاث بنزول عيادة متنقلة لكل مديرية تقدم رعاية صحية تغذوية متكاملة للوصول إلى المناطق البعيدة والتي يصعب على بعض السكان الوصول إلى مراكز التغذية في المرافق الصحية ، موضحا بأن الفريق الطبي سيعمل على معالجة الحالات التي تعاني من سؤء التغذية المتوسط والسام وتقديم بعض الخدمات الصحية الأخرى .
ثم ناقش مدير عام الصحة مع مدراء مكاتب الصحة ومع منسقي التغذية بالمديريات أهم الصعوبات والمعوقات التي ستعترض خطة العمل الميداني واقترح الدكتور بارحمة بعض الوسائل والطرق لتذليل تلك الصعوبات .
وثمن مدراء الصحة ومنسقي التغذية بالمديريات كل الجهود التي يبذلها مكتب الصحة بالمحافظة لمتابعة الأعمال الميدانية التي تنفذها الفرق الطبية ودور المتطوعات والمتطوعين لتحسين الوضع الصحي وتقديم خدمات طبية أفضل في المرافق الصحية والعيادات المتنقلة للحفاظ على حياة الأم وطفلها والمرضى.
*من مريم بارحمة

الوسوم
التغذية الخطة الميدانية ثلاث سوء شبوة صحة في لمعالجة مديريات مكتب يناقش
Photo of عدن الغد

عدن الغد

مقالات ذات صلة

Photo of مؤسسة “أكون ” تناقش اللقاء ألتشاوري الأول ” من اجل حماية المرأة العاملة

مؤسسة “أكون ” تناقش اللقاء ألتشاوري الأول ” من اجل حماية المرأة العاملة

منذ 3 دقائق
Photo of لقاءات مجتمعية في مناطق الصبيحة لاختيار شخصية مرجعية وإلزام ألدولة والمكونات الأخرى في التعامل معها

لقاءات مجتمعية في مناطق الصبيحة لاختيار شخصية مرجعية وإلزام ألدولة والمكونات الأخرى في التعامل معها

منذ 19 دقيقة
Photo of تجمع شباب عدن يرحب بدعوة إقامة وقفة احتجاجية ويحث أبناء عدن للمشاركة

تجمع شباب عدن يرحب بدعوة إقامة وقفة احتجاجية ويحث أبناء عدن للمشاركة

منذ 53 دقيقة
Photo of وفد برنامج الاديوز والاستجابة السريعة بمنظمة الصحة العالمية يتفقد سير عمل الاديوز والترصد الوبائي بمكتب صحة لحج

وفد برنامج الاديوز والاستجابة السريعة بمنظمة الصحة العالمية يتفقد سير عمل الاديوز والترصد الوبائي بمكتب صحة لحج

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق