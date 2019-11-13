مكتب صحة شبوة يناقش الخطة الميدانية لمعالجة سوء التغذية في ثلاث مديريات

التقى مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان محافظة شبوة الدكتور عيدروس عوض بارحمة ومدير التغذية في مكتب الصحة بالمحافظة الاستاذ مبارك محمد علي بمدراء مكاتب الصحة بمديريات مرخة و ميفعة ونصاب الدكتور ناصر درام، والاستاذ عبدالخالق عمر لمدح ، والاستاذ محمد حسن مدلاه ، ومنسقي التغذية بالمديريات الثلاث ، في مقر مكتب الصحة بمدينة عتق محافظة شبوة يوم الاربعاء 13 نوفمبر 2019م .

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور عيدروس بارحمة بالحاضرين جميعاً ، ثم استعرض مدير عام صحة شبوة الدور الصحي الذي يبذله الجنود الصحيين لتقديم رعاية صحية أفضل للأم والطفل في المرافق الصحية والعيادات المتنقلة على مستوى المحافظة التي ستستمر لمدة 66 يوماً خلال 3 أشهر .

وتطرق مدير ادارة التغذية بالمحافظة الى الخطة العملية التي ستنفذ على مستوى المديريات الثلاث بنزول عيادة متنقلة لكل مديرية تقدم رعاية صحية تغذوية متكاملة للوصول إلى المناطق البعيدة والتي يصعب على بعض السكان الوصول إلى مراكز التغذية في المرافق الصحية ، موضحا بأن الفريق الطبي سيعمل على معالجة الحالات التي تعاني من سؤء التغذية المتوسط والسام وتقديم بعض الخدمات الصحية الأخرى .

ثم ناقش مدير عام الصحة مع مدراء مكاتب الصحة ومع منسقي التغذية بالمديريات أهم الصعوبات والمعوقات التي ستعترض خطة العمل الميداني واقترح الدكتور بارحمة بعض الوسائل والطرق لتذليل تلك الصعوبات .

وثمن مدراء الصحة ومنسقي التغذية بالمديريات كل الجهود التي يبذلها مكتب الصحة بالمحافظة لمتابعة الأعمال الميدانية التي تنفذها الفرق الطبية ودور المتطوعات والمتطوعين لتحسين الوضع الصحي وتقديم خدمات طبية أفضل في المرافق الصحية والعيادات المتنقلة للحفاظ على حياة الأم وطفلها والمرضى.

*من مريم بارحمة