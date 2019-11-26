مكتب هادي يعرقل ترقيات دفعة عسكرية تخرجت من عدن

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قضايا







عدن تايم/ وليد نعمان



طالب خريجو الكلية العسكرية عدن الدفعة 51 جامعيين بإصدار قرار بترقيتهم وصرف شهادة تخرجهم بعد انتظار طال عامين.

وناشدوا رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبده ربه منصور هادي برفع الظلم عنهم، بعد عامين على تخرجهم من الكلية العسكرية بالعاصمة المؤقته عدن، دون ان يحصلوا على مستحقاتهم القانونية والتي كفلها القانون وقرار رئيس الجمهورية بمنحهم رتبة ملازم وصرف مستحقاتهم المالية منذ تخرجهم وصرف شهادة التخرج.

وحملوا مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة مسئولية عرقلة إصدار القرار والتوجيه بصرف التعزيز المالي وتنزيلهم برتبة ملازم كونهم حاملي مؤهلات عليا بكلاريوس وماجستير حسب قولهم.













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