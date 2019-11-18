مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحضرموت الساحل يستقبل وفد مؤسسة قيم للتنمية

استقبل نائب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حضرموت الساحل الاستاذ/احمد سالم باضروس بمكتبه كلاً من الاستاذ/ عوض رجاش السومحي رئيس مؤسسة قيم ، والاستاذ/ سعيد بامطروح مدير الشؤون الاجتماعية بمديرية بروم ميفع ،والاستاذ/ فوزي بانارين مندوب المؤسسة بميفع.

واستهل الاجتماع بترحيب “باضروس” بهذه الزيارة الهامة والنوعية ،معرباً عن مدى سعادته بالدور الذي تلعبه مؤسسة قيم في دعمها وتنفيذها لعدد من الأنشطة والمشاريع التنموية بالمحافظة ، ومن جانبه فقد أشاد الوفد الزائر بالدور الهام والكبير الذي يلعبه كادر وموظفي مكتب الشؤون الاجتماعية ممثلة بالاستاذة/ اوسان محمد باحسين القائم باعمال مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت، وذلك في متابعته وإشرافه لجميع آليات ونظم العمل المختلفة بشتى المجالات والأصعدة.

وباللقاء الذي تطرق لعدد من المواضيع الهامه والنوعية بين الجانبين ، حيث قام “السومحي” بإلقاء نبذه تعريفية عن مؤسسة قيم وماهية البرامج والمشاريع التي تنتهجها والتي كان من ضمنها مشروع توزيعهم لعدد من قوارب الصيد لابناء مديرية بروم ميفع ، حيث يقوم المشروع الذي يأتي بدعم وتمويل من مؤسسة صلة التنموية بتوزيع “10” من قوارب الصيد المجهزة بالمحركات وأدوات الاصطياد المختلفة لعدد من صيادي المنطقة ،موضحاً بدوره مدى الاهتمام الذي قامت به المؤسسة باعتماد عدداً من المعايير والضوابط المتبعة لأختيار المستفيدين من مشروع قوارب الصيد بجزئية الأول والثاني.

حضر اللقاء من مكتب الشؤون الاجتماعية الاستاذ/احمد الشطري مدير إدارة العلاقات ألعامه بالمكتب.