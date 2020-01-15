مكتب UNOPS يختتم ورشة العمل الخاصة بنظام المشتريات وارشادات البيئة والسلامة في عدن

اختتمت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة العمل الخاصة بنظام المشتريات وارشادات البيئة والسلامة ونظام الشكاوى الذي نظمها مكتب الأمم المتحده لخدمات المشاريع في اليمن ( UNOPS)، وحضرها نائب وزير الأشغال العامة محمد ثابت ووكيل وزارة الأشغال العامة حسين عوض العقربي ونائب رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز ومستشار مكتب برنامج الأمم المتحده لخدمات المشاريع في اليمن ( UNOPS) الدكتور خلدون سالم صالح ومدير مشاريع الأمم المتحده في عدن ولحج وابين والضالع المهندس معين الماس ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي .

وفي كلمة اكد المهندس زياد جابر مدير مشروع توفير الكهرباء بالطاقة الشمسية للمناطق الريفية في اليمن على اهمية عمل مثل هذه الورشات لتنمية وتطوير الكادر الاداري والفني للارتقاء بالعمل.

واضاف جابر : نحرص على الالتزام بمعايير الحماية في كافة المشاريع التي نقوم بتنفيذها ولا ندع مجال للتراخي او اهمال هذا الجانب.

واردف جابر : لدينا قسم خاص بالشكاوي ونرحب بأي ملاحظات سواء من الشركاء او المواطنين لتحسين جودة العمل وتطويره.

وقام بإدارة الورشة محمود شديوه مسؤول قسم البيئة و هاجر النهاري مسؤول قسم المشتروات وهاجر الهبل مسؤول قسم الشكاوي في مكتب UNOPS.

كما القيت عدد من الكلمات في اختتام الورشة تشيد بدور مكتب الامم المتحدة لشؤون المشاريع بماتقدمه من دعم مستمر لمشاريع الطرقات والصرف الصحي ومشاريع المياه وكذا السلطة المحلية في محافظة عدن لما تقدمه من دعم لتنفيذ تلك المشاريع.

واستمرت الورشة على مدى يومان شارك فيها ثلاثون مشاركاً من المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن ووزارة الاشغال العامةومكتبها في عدن ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع ( UNOPS).