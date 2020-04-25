عدن تايم

مكرمة رمضانية لشهداء العمالقة 1

25 أبريل، 2020
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اعلنت قيادة اللواء السادس مشاة ( الاول عمالقة) عن صرف مكرمة شهر رمضان لكافة شهداء اللواء الذي استشهدو في ميادين العز والكرامة مدافعين عن الدين والوطن.

واكد اركان حرب اللواء العقيد ذويزن ابو سيف ان قيادة اللواء ممثلة بالعميد رائد الحبهي قد خصصت مبلغ 200 الف ريال يمني (قيمة سلة غذائية) لكافة اسر شهداء اللواء الاول عمالقة ، حيث تبدا عملية في الخامس من شهر رمضان المبارك عبر كافة فروع شركة القطيبي للصرافة في المناطق المحررة ..

كما اضاف السلمي ان قيادة اللواء ايضا ستحدد ايضا مبلغ لكسوة العيد لابناء وذوي الشهداء وذلك في اواخر شهر رمضان وسيتم الاعلان عنه في الوقت الذي ستقرره قيادة اللواء.

مختتما حديثة بان قيادة اللواء ستكون مخلصة على الدوام مع اسر الشهداء الذي بدلو ارواحهم فداء لهذا الدين ودفاعا وطنهم واعراضهم ضد مليشيات الحوثي المدعومة من ايران.

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العمالقة رمضانية لشهداء مكرمة

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