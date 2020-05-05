ملابس تركية للمحجبات 2020 – موقع محتوى

ملابس تركية للمحجبات 2020 خلال موقع muhtwa.com تعد الملابس التركية الآن من أهم صيحات الملابس لذلك نعرض لكم الان من خلال موقع محتوى كولكشن جديدة وراقية من اجمل الملابس التركية.

أجمل الملابس التركية الصيفية

فستان تركى انيق جداً وهو فستان مصنوع من القماش القطن فى الشيفون وهو بأكمام واسعة ومنسدل على واسع وملون باللون الموف فى البنفسجي فى البرتقالي الداكن فى البني وله طرحة من الكريب بالبرتقال الداكن.

لوك تركى محجبات أنيق مكون من تي شيرت من القماش الشيفون السميك باللون الأحمر وعليه بنطلون طويل وواسع مصنوع من القماش الجينز الخفيف باللون الأزرق الداكن فى الأحمر وطرحة باللون الكحلي من الستان.

لوك كاجوال تركي مكون بلوزة مصنوعة من الشيفون باللون الأبيض وعليه بنطلون جينز باللون الأسود وعليهم كارديجان كت طويل مصنوع من الشيفون باللون الأسود ومزين من الأسفل بشراشيب ومزين أيضاً باللون الكافيه فى البرتقالي.

فستان تركي محجبات أنيق وهو فستان مصنوع من القماش الشيفون فى القطن باللون الأسود وهو بأكمام واسعة وواسع من الأسفل مطرز بتطريزات ملونة باللون اللبني فى كافيه فى برتقالي داكن وطرحة كافيه.

ملابس تركية للمحجبات

لوك شتوي محجبات أنيق مكون من قميص من الشيفون باللون الأوف وايت وعليه بالطو طويل من القماش الصوف الناعم كروهات باللون الاسود فى كافيه فى بيج وبنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح.

لوك مكون من فيست طويل من القماش الصوف باللون الأسود ومزين بالورود البارزة باللون الأبيض وعليه بنطلون جينز ليجن باللون الأسود أيضاً.

لوك يحتوي على فيست طويل من القماش الصوف الناعم باللون العنابي وعليه كارديجان صوف أيضا باللون العنابي فى أسود وبنطلون جينز أسود.

فستان تركي مميز جداً ضيق من الاعلى ومنسدل على واسع ومصنوع من القماش القطن وهو باللون الأزرق فى الفوشيا فى البيج الفاتح وبه حزام حول الخصر من الستان باللون الأحمر وطرح بيج فاتح.

طقم تركى أنيق مكون من بلوزة من القماش الصوف الناعم باللون البيج وعليها كارديجان باللون الزيتي طويل ومزين باللؤلؤ الأبيض بنطلون من القماش باللون الزيتي.

أحدث الملابس التركية 2020

دريل محجبات تركي رائع وهو مصنوع من القماش الشيفون الناعم باللون العنابي السادة وعليه كارديجان طويل من الشيفون أيضاً باللون الأبيض فى أسود.

لوك محجبات تركى مكون من بلوزة من الشيفون بأكمام طويلة وبها فيونكة من عل الرقبة وعليها جيب طويلة منقوشة مشجرة باللون اللبني فى الوردي فى البني و البيج والأوف وايت.

طقم تركي مكون من بلوزة من الكريب طويلة بالون الأسود وبنطلون باللون الاسود أيضاً وعليهم كارديجان من القماش الستان الناعم باللون الجمي.

فستان محجبات أنيق مصنوع من القماش الحرير فى الشيفون الناعم باللون الأسود وعليه طبقة من الشيفون باللون اللبني وطرحة باللون الأسود.

ستايل ملابس تركية 2020

بالطو تركي شتوي أنيق باللون الكافيه الفاتح فى الأسود ومزين من على الأكمام بالقماش الأسود اللامع وتحته بنطلون أسود.

فيست طويل من القماش الصوف باللون الأبيض فى اسود في نبيتي وتحته بنطلون جينز أسود وطرحة سوداء.

بالطو طويل تركي مصنوع من القماش الجبردين باللون البيج وتحته بنطلون من القماش باللون الأسود.

لوك مكون من بلوزة طويلة باللون الأصفر فى أسود وعليها كارديجان طويل باللون الرمادي فى اصفر وبنطلون باللون الأسود.

أخبرينا ما هو رأيك فى تلك الملابس التركية للمحجبات 2020 التي عرضناها لك الآن عبر الكومنتات.