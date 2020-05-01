ملابس محجبات من وحى الفاشنيستا ماريا عليا

ملابس محجبات من وحى الفاشينيستا ماريا عليا نعرض لكم الان من خلال موقع muhtwa.com مجموعة رائعة من أجمل ملابس المحجبات التى تقدمها مدونة الموضة ماريا عليا، تتميز مدونة الموضة المحجبة ماريا عليا بجرأتها فى اختيار قطع الملابس والألوان الصارخة القوية حيث أن حجابها لا يمنعها من تجربة كل ما هو جديد فى عالم الموضة والأزياء.

والجدير بالذكر أنها تقوم بارتداء الأزياء المواكبة لصيحات الموضة وتنسيقها على طريقتها الخاصة فهي تلهم الكثير من الفتيات المحجبات بالعديد من الأزياء الأفكار الرائعة لذلك سوف نقوم بعرض لكم فى مقالتنا هذة مجموعة أنيقة من أروع ملابس ماريا عليا تابعو معنا الآن.

أزياء الفاشينيستا ماريا عليا

ماريا عليا هى مدونة موضة فلسطينية استطاعت أن تحصل على شهرة واسعة من خلال حسابها الرسمى عبر انستقرام والتى تقوم فيه بنشر إطلالتها اليومية تستوحي منها أحدث صيحات الموضة للحجاب وقد بلغ عدد متابعيها اكثر من أربعمائة ألف متابع.

كما أن الفاشنيستا ماريا عليا تتمتع بإطلالة عصرية أنيقة جدا حيث أنها تعتمد فيها على الألوان الكلاسيكية الأحادية مثل اللون الأسود والتى تعشقه وترتديه بأكثر من استايل إلى جانب الألوان الصارخة التى تلهمك كيفية تنسيقها بكل سهولة مثل اللون الفوشيا والبرتقالى القوى.

أجمل إطلالات مايا علي

إطلالة عصرية أنيقة لماريا عليا حيث أنها نسقت توب برتقالى مع جينز بدرجات الأزرق الفاتح مع بليزر بدرجات البنى.

إطلالة أخرى باللون البرتقالى حيث أنها اعتمدت على سويت شيرت مع جيب مصممة من الكتان بدرجة الرمادى لها شق صغير من الأمام وارتدت معها بوت أبيض طويل.

استايل مميز جدا حيث أنها قامت بتنسيق قميص أبيض مع فيست باللون الاسود وجينز بدرجة فاتحة مع سليبر عالى باللون الأصفر المستردة.

أتقنت الـ Street style فهى ارتدت فى هذا اللوك دريس بدرجة الاسود مع طبعات باللون المشمشى وحجاب بدرجة داكنة.

أجمل أزياء ماريا عليا 2020

تعشق الألوان كثيرا ففى هذا الاستايل ارتدت فستان كاجوال ذات قصة واسعة مزين بطبعات الأزهار مع ترون بنفس الألوان.

كما أنها ارتدت دريس آخر مصمم من الشيفون الناعم ليناسب درجة الحرارة العالية باللون الأزرق مع ترون باللون الرمادى وسليبر بكعب مريح.

إطلالة رائعة بألوان الخريف حيث نسقت توب بالألوان الترابية مع قميص أبيض وجينز أسود وجاكيت جينز بدرجات الأصفر الداكن.

كما أنها اعتمدت على صيحة البدلة كما نرى هنا ولكنها اختارتها بصيحة الخطوط الطولية باللون البيض ونسقت معها قميص أسود.

ازياء محجبات كاجوال

أيضا استخدمت صيحة الجوارب المرفوعة مع حذاء هيلز ونسقت معه جيب قصيرة تبرز الاطلالة.

إطلالة لشتاء 2020 فهى ارتدت بلوفر بدرجة orange مع بنطلون جينز اسكينى ومعطف طويل باللون الكافيه وكوتشى أبيض.

توب خريفى أنيق مع جيب ستان واسعة بنفس اللون وبوت ابيض طويل.

والآن أخبرينا عبر التعليقات ما هو رأيك في إطلالات الفاشينيستا ماريا عليا وما اللوك الذى يخطف انظارك.