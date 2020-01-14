كريتر سكاي

ملاك شركات الصرافة بصنعاء يستعدون لإضراب عام احتجاجا على إجراءات الحوثيين

14 يناير، 2020
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صنعاء (كريتر سكاي) خاص

أكدت مصادر مصرفية بالعاصمة صنعاء، اليوم، أن مالكي شركات وشبكات الصرافة والتحويلات، يستعدون للبدء بتنفيذ إضراب شامل. 

وذكرت المصادر في تصريحات صحفية أن البدء بالإضراب يأتي على خلفية الغرامات الجائرة التي فرضتها سلطات جماعة الحوثي على مالكي شركات وشبكات الصرافة والتحويلات، وكذلك اعادة الانترنت الذي لايزال منقطع لليوم السادس.

ولفتت المصادر الى أن الجماعة الزمت مالكي شركات وشبكات الصرافة بضرورة نقل سرفراتها الى “يمن نت”.

ونوهت المصادر بأن الجماعة تمارس تدميرا ممنهجا للقطاع المصرفي في صنعاء، مقابل ازدهار وتطور لشبكات الصرافة في عدن والمحافظات المحررة.

وتسبب انقطاع الانترنت لليوم السادس على التوالي، بخسائر لشركات وشبكات الصرافة تقدر بالمليارات. 

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