عدن تايم

ملايين قطر تفجر خلافات بين قيادات مليشيات الاخوان بشقرة

6 أبريل، 2020
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كشف الاعلامي والمراسل التلفزيوني صلاح بن لغبر عن مقدار الدفعة الاولى من الاموال القطرية لمليشيا الاصلاح في شقرة مقابل اجتياحها لعدن والتي تسببت بتفجير خلاف بين القيادات الاخوانية.

وقال بن لغبر في تغريدة له على تويتر: 7مليون دولار وصلت الى يد بن معيلي والشدادي في العرقوب ارسلتها المخابرات القطرية ودخلت بكل امان عبر منفذ شحن.

وتابع قائلا:هي دفعة من التكاليف التي تعهدت قطر بدفعها للقوات الغازية للجنوب.

واضاف هذا المبلغ هو سبب الخلاف الأخير بين قيادات الاخوان هناك.

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