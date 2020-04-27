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ملتقى أبناء شبوة الخيري 1 3 يوزّع إفطار صائم2 داخل السجن المركزي

27 أبريل، 2020
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ملتقى أبناء شبوة الخيري 1 3 يوزّع إفطار صائم2 داخل السجن المركزي

انطلاقاً من مبادئ وقيم وأهداف الملتقى ، نفذ شباب ملتقى أبناء شبوة الخيري 1 3 مساء اليوم الأحد الموافق 26 أبريل 2020م ..
توزيع مائة وستين وجبة من مشروع إفطار صائم2 داخل السجن المركزي بمدينة عتق ، وشملت حراسات وكافة نزلاء السجن المركزي ..
ويولى الملتقى نزلاء السجن بالغ الإهتمام في كافة المجالات الإنسانية ، وذلك في إطار تعميق روح المحبة والتعاون والتراحم والتقارب بين أطياف المجتمع دون استثناء في شهر رمضان المبارك وجميع الأعوام .
 
إعــلام الـمـلـتـقى

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أبناء إفطار الخيري السجن المركزي داخل شبوة صائم2 ملتقى يوزع

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