عدن الغد
ملتقى أبناء شبوة الخيري 1 3 يوزّع إفطار صائم2 داخل السجن المركزي
انطلاقاً من مبادئ وقيم وأهداف الملتقى ، نفذ شباب ملتقى أبناء شبوة الخيري 1 3 مساء اليوم الأحد الموافق 26 أبريل 2020م ..
توزيع مائة وستين وجبة من مشروع إفطار صائم2 داخل السجن المركزي بمدينة عتق ، وشملت حراسات وكافة نزلاء السجن المركزي ..
ويولى الملتقى نزلاء السجن بالغ الإهتمام في كافة المجالات الإنسانية ، وذلك في إطار تعميق روح المحبة والتعاون والتراحم والتقارب بين أطياف المجتمع دون استثناء في شهر رمضان المبارك وجميع الأعوام .
إعــلام الـمـلـتـقى
Advertisement