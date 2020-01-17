ملتقى الموظفين النازحين بعدن يصدر بيانا هاما حول انقطاع مرتبات موظفي الدولة

│الخبر | خاص

اصدر ملتقى الموظفين النازحين بالعاصمة عدن بيانا هاما حول انقطاع مرتبات موظفو الدولة اليمنية.

وكشف بيان للموظفين النازحين عن تسريبات وصفت بالمتضاربة والمتناقضة للأسباب الكامنة وراء تأخير صرف مرتبات موظفي الدولة منها صراع خفي يدورداخل اروقة الحكومة واجنحتها المختلفة انعكس سلبا على رواتب النازحين.

وفيما يلي نص البيان :

الاخوة والاخوات الموظفين عموما والنازحين خصوصا في الوقت الذي كنا ننتظر من حكومة الشرعية تحسين وضع الموظفين النازحين وصرف مرتبات بقية موظفي الدولة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (١) لعام ٢٠١٧م من خلال قوانين الوظيفة العامة و آلية تنفيذية مع الجهات ذات العلاقة من أجل حفظ كرامة الموظف اليمني وتحريرة من ظلم الميليشات الانقلابية الحوثية وبطشها..

نفاجئ بعدم صرف مرتبات الموظفين النازحين وبقية القطاعات التي كانت تصرف رواتبها للشهر الثالث بحجج واهية وأسلوب سيقضي على ما تبقى من هامش حياة للموظفين وأسرهم وتوفر مناخا مناسبا للعصابة الانقلابية والجماعات المتطرفة من استقطاب للموظفين وابنائهم الشباب ليكونوا وقودا لهذة العصابة والجماعات المتطرفة في حروبها العبثية ضد الجهود المبذولة محليا ودوليا لاستعادة ما تبقى من الدولة ومؤسساتها المنهوبة ..

هناك تسريبات كثيرة متضاربة ومتناقضة من مسؤولي وزارة المالية للأسباب الكامنة وراء تأخير الصرف تارة لأنعدام السيولة وتارة لتصرفات الميليشات الانقلابية وأخرى من أجل اعتماد ألية جديدة للصرف بل ذهب البعض الى تأويل ذلك إلى صراع داخل اروقة الحكومة وكل طرف يريد افشال الطرف الآخر ..

وتجاه هذا التصرف غير المسؤول من الحكومة الشرعية تجاه موظفيها عموما والنازحين خصوصا فإن ملتقى الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن اذ يعرب عن أسفة أن يصل الوضع إلى هذا الحد من السؤ وانعدام المسؤولية فأننا نطالب الحكومة الشرعية سرعة صرف المرتبات ومعالجة الاسباب والمسببات التي ادت الى توقيفها وفق المبادرة الاتية :-

أولا :- سرعة صرف مرتبات الموظفين النازحين والقطاعات التى تصرف رواتبها للاشهر السابقة للعام٢٠١٩م التي لم تصرف حتى اليوم مع مرتبات يناير ٢٠٢٠م ..

ثانيا:- العمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (١)لعام٢٠١٧م القاضي بصرف مرتبات موظفي الدولة وفق نصوصه وألية تنفيذية له ..

ثالثا:- تشكيل وحدة لاستقبال الموظفين النازحين من المناطق التي تحت سيطرة الميليشات الانقلابية الحوثية إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة في ديوان عام وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في تلك المحافظات تعمل على استقبالهم واعادة ارسالهم إلى مكاتب جهاتهم وصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء ..وتوفير مخصص لبدل السكن لاسرهم حتى تزول أسباب نزوحهم ..

الاخوة والاخوات موظفي الدولة اليمنية أن ملتقى الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن وهو يقدم هذة المبادرة يأمل من الحكومة الشرعية إلى الاستجابة لتنفيذ بنودها كما يدعو كافة المكونات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والدولية المهتمة بالجانب الوظيفي والحقوقي الى تحمل مسؤليتها والوقوف الى جانب الموظف للمطالبة بحقوقه وانتزاعها بالاساليب والوسائل المدنية الحضارية من خلال

١- اصدارات البيانات والبلاغات المنددة والمطالبة بسرعة صرف مرتبات الموظفين اليمنيين …

٢-تنظيم الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات المفتوحة أمام وزاتي المالية والخدمة المدنية ومقر الحكومة الشرعية ومقرات المنظمات التابعة للأمم المتحدة ومكاتب السلطات المحلية بالمحافظات من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة بصرف مرتبات موظفي وموظفات الدولة وتحسين ظروف النازحين منهم ..

٣-أعداد ملف للتقاضي ضد الحكومة حول هذا الحق ورفعه إلى المحاكم المحلية والاقليمية والدولية واعتبار قطع الراتب جريمة من جرائم الحرب المنظمة ضد الشعب اليمني..

الاخوة والاخوات الموظفين في ربوع اليمن الحبيب أن ملتقى الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن وهو يناضل طوعيا مع بقية المكونات والنقابات والمنظمات المهتمة لانتزاع حقوقكم يهيب بكم الوقوف صفا واحدا لانتزاع الحق والاستجابة إلى الوسائل والاساليب التي ستنفذ خلال الأيام القادمة حتى تستجيب الحكومة لمطالبكم الانسانية والمشروعة لكم ..

وفق الله الجميع للخير وعمل الخير للشعب والوطن ..

صادر عن /

ملتقى الموظفين النازحين

العاصمة المؤقتة عدن

│المصدر – الخبر