تحديث نت

ملتقى قبايل السمر بمحافظة المهرة يؤيد قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي

1 مايو، 2020
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تحديث نت / خاص .


ايد ملتقى قبائل السمر بمحافظة المهرة قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي بفرض الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب العربي.

وجاء في بيان الملتقى والذي تلقى تحديث نت نسخة منه ما يلي :

نص البيان :

نؤيد ونبارك القرارات المصيرية الشجاعة والجريئة التي اتخذتها رئاسة المجلس الانتقالي استشعارآ منها بالمسؤلية الوطنيه اتجاه رفع المعاناه والظلم والاستبداد عن شعبنا الجنوبي من حرب الخدمات و الجوع بقطع الرواتب التي تمارسه الحكومة الشرعية ضد أبناء مناطق الجنوب لتركيعهم ووأد قضيتهم في الحرية والاستقلال واستعادة دولتهم الجنوبيه .

وبهذا الصدد فإننا نعلن تاييدنا المطلق لقرارات القيادة الجنوبية للمجلس الانتقالي والتي اصدرها الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي وهيئة رئاسة المجلس بما فيها إعلان حالة الطوارئ بإشراف الاجهزة العسكريه والأمنية وكما ندعم الادارة الذاتية لإدارة الجنوب ومؤسساته السيادية والايرادية والخدماتية وتحت رقابة اللجان الاقتصاديه والأمنية والعسكرية والقانونيه التابعه المجلس الانتقالي .

ومعآ نحو تحقيق الهدف السامي لاستعادة الدوله الجنوبيه واعلان استقلالها .

صادر عن ملتقى قبايل السمر بمحافظة المهرة .

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