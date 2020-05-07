ملتقى هيا ياشباب يدشن حملة أعطي مما تملك لمن لا يملك بسوق الخضار والفواكة سيئون

دشن ملتقى هيا ياشباب بمدينة سيئون وبالتنسيق مع مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية وفريق سفيرات الأمل التطوعي حملة “أعطي مما تملك لمن لا يملك” وذلك بسوق الخضار والفواكة بمدينة سيئون ..



حيث تهدف الحملة إلى جمع مجموعة من الفواكة والخضار المختلفة من المشترين من السوق وكذلك البائعين لإيصال هذه الفواكة والخضار لغير القادرين على شراء هذه الفواكة والخضار



حيث أشار نائب رئيس ملتقى هيا ياشباب الأخ صبري سحوبة أن هذه الفكرة جاءت من شباب الملتقى لضرورة أستمرار التكافل الاجتماعي التي عهدته هذه المدينة في أعطاء المعدمين والغير القادرين على شراء هذه الفواكة والخضار ..



وأضاف سحوبة أن الفكرة عبارة عن وضع مجموعة من الصناديق على مداخل ومخارج السوق الخاص بالخضار والفواكهة بحيث أن الشخص الذي يشتري من السوق يضع مما اشتراء و لو جزء بسيط مما عنده لغيره ..



موضحاً أن شباب الملتقى بعد ذلك يجمعون هذه الفواكة والخضار ويقومون بتوزيعها على الأسر المحتاجة والفقيرة التي لا تستطيع أن تشتري هذه الفواكهة والخضار ..



هذا وقد شهد اليوم الأول للحملة توزيع الفواكة والخضار على سبع أسر فقيرة ومحتاجة من مدينة سيئون تحتوي على العديد من الفواكة والخضار المختلفة

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