أخبار نادي برشلونة

ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. أبرزهم نيمار ونجم السيتي .. 4 صفقات كبرى على رادار برشلونة

14 أبريل، 2020
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ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. أبرزهم نيمار ونجم السيتي .. 4 صفقات كبرى على رادار برشلونة

سبورت 360 – يقدم “سبورت 360 عربية” في هذا التقرير اليومي، آخر وأهم الأخبار المتعلقة بفريق برشلونة الإسباني اليوم الأحد الموافق 12 أبريل.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني في وقت سابق عن تأجيل الليجا رسميًا لأجل غير مسمى، بسبب انتشار وباء كورونا، وتعرض العديد من اللاعبين للإصابة بالفيروس.

نيمار

نيمار

أبرزهم نيمار ونجم السيتي .. 4 صفقات كبرى على رادار برشلونة

سبورت 360 –  كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن خطة نادي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما حدد أهدافه الرئيسية.

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كوبو لاعب ريال مدريد

كوبو لاعب ريال مدريد

كوبو لاعب ريال مدريد يشكر برشلونة ويمجد ميسي

سبورت 360 – صرح الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد الإسباني المعار إلى صفوف ريال مايوركا بأنه يكن كل الاحترام لناديه السابق برشلونة، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعتبر قدوته في الملاعب، مؤكداً على ثقته في الحصول على الفرصة الكاملة في الريال.

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مالكوم لاعب برشلونة سابقاً

مالكوم لاعب برشلونة سابقاً

مالكوم لاعب برشلونة السابق ينال تكريم لم يحدث لأي نجم آخر

سبورت 360 – AP – خرج فريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي بفكرة جديدة عندما أوصل جائزة أفضل لاعب في الشهر عن طريق طائرة مسيرة، والتي حصل عليها البرازيلي مالكوم، ليصبح أول لاعب يحصل على جائزة بهذه الطريقة المبتكرة.

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ريال مدريد

ريال مدريد

مباريات كانت ستقام اليوم لكنها تأجلت بسبب كورونا

سبورت 360 – حالة من الركود الكروي يعيشها العالم أجمع، منذ فترة ليست بالقليلة وإلى أجل غير مسمى، مع توقف جميع الدوريات العربية والأوروبية الكبرى. بسبب تفشي فيروس كورونا.

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لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان

لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان

مانشستر سيتي يحرم برشلونة من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

سبورت 360 – أكدت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية عن اقتراب نادي مانشستر سيتي من التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال سوق الانتقالات القادمة.

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لماذا يُفضل كوتينيو الدوري الإنجليزي؟ ..الأرقام تُجيب

سبورت 360- فتح وكيل النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم برشلونة المُعار لنادي بايرن ميونخ، باب التكهنات حول وجهته القادمة، بعد اقتراب نهاية عقد إعارة للبافاري، وعدم حماسة الكتلان لعودته.

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