ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. برشلونة يُجهز أوراقه لمعركة الميركاتو

سبورت 360 – يرصد موقع “سبورت 360 عربية” في هذا التقرير اليومي، آخر وأهم الأخبار المتعلقة بفريق برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء 1 إبريل.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني في وقت سابق عن تأجيل الليجا رسميًا لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتعرض العديد من اللاعبين للإصابة بالفيروس.

برشلونة يُجهز أوراقه لمعركة الميركاتو

سبورت 360 – يُدرك نادي برشلونة جيداً حجم الصعوبات التي تنتظره في سوق الانتقالات المقبلة، وبالتالي يحلل العملاق الكتالوني جيداً قائمته من اللاعبين، وقد جهز بالفعل أسلحته التي سيخوض بها هذه المعركة.

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لوكاس فاسكيز : رونالدو وميسي الأفضل في تاريخ كرة القدم

سبورت 360 – صرح لوكاس فاسكيز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بأن الثنائي ليونيل ميسي نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس يعتبران الأفضل في تاريخ كرة القدم.

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فابريجاس يستبعد جوارديولا من قائمة أفضل المدربين الذين عمل معهم

سبورت 360 – استبعد الإسباني سيسك فابريجاس لاعب خط وسط فريق موناكو الفرنسي الحالي مواطنه بيب جوارديولا من قائمة أفضل المدربين الذين عمل معه خلال مسيرته، بينما وضع البرتغالي جوزيه مورينيو.

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حملة تجديد واسعة المدى في برشلونة

سبورت 360 – يسعى نادي برشلونة لتجديد عقود 3 لاعبين دفعة واحدة، وذلك ضمن خطته للحفاظ على اللاعبين المهمين داخل صفوفه، وتحصينهم من أطماع الأندية التي تتربص بهم.

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برشلونة أراد التعاقد مع هالاند ولكن

سبورت 360- أكدت وسائل الإعلام الإسبانية مساء اليوم السبت، أن برشلونة يريد من فترة كبيرة التعاقد مع مهاجم ورأس حربة صريح جديد لتدعيم خط هجومه.

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ليونيل ميسي يقيم فان دايك

سبورت 360- انهال المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد برشلونة بالمديح على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ومنتخب هولندا المتألق.

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