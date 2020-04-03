أخبار نادي برشلونة

ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. برشلونة يُجهز أوراقه لمعركة الميركاتو

3 أبريل، 2020
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ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. برشلونة يُجهز أوراقه لمعركة الميركاتو
برشلونة

سبورت 360 – يرصد موقع “سبورت 360 عربية” في هذا التقرير اليومي، آخر وأهم الأخبار المتعلقة بفريق برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء 1 إبريل.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني في وقت سابق عن تأجيل الليجا رسميًا لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتعرض العديد من اللاعبين للإصابة بالفيروس.

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برشلونة يُجهز أوراقه لمعركة الميركاتو

سبورت 360 – يُدرك نادي برشلونة جيداً حجم الصعوبات التي تنتظره في سوق الانتقالات المقبلة، وبالتالي يحلل العملاق الكتالوني جيداً قائمته من اللاعبين، وقد جهز بالفعل أسلحته التي سيخوض بها هذه المعركة.

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ميسي ورونالدو

ميسي ورونالدو

لوكاس فاسكيز : رونالدو وميسي الأفضل في تاريخ كرة القدم

سبورت 360 – صرح لوكاس فاسكيز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بأن الثنائي ليونيل ميسي نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس يعتبران الأفضل في تاريخ كرة القدم.

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فابريجاس مع مورينيو وجوارديولا

فابريجاس مع مورينيو وجوارديولا

فابريجاس يستبعد جوارديولا من قائمة أفضل المدربين الذين عمل معهم

سبورت 360 – استبعد الإسباني سيسك فابريجاس لاعب خط وسط فريق موناكو الفرنسي الحالي مواطنه بيب جوارديولا من قائمة أفضل المدربين الذين عمل معه خلال مسيرته، بينما وضع البرتغالي جوزيه مورينيو.

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برشلونة

برشلونة

حملة تجديد واسعة المدى في برشلونة

سبورت 360 – يسعى نادي برشلونة لتجديد عقود 3 لاعبين دفعة واحدة، وذلك ضمن خطته للحفاظ على اللاعبين المهمين داخل صفوفه، وتحصينهم من أطماع الأندية التي تتربص بهم.

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برشلونة أراد التعاقد مع هالاند ولكن

سبورت 360- أكدت وسائل الإعلام الإسبانية مساء اليوم السبت، أن برشلونة يريد من فترة كبيرة التعاقد مع مهاجم ورأس حربة صريح جديد لتدعيم خط هجومه.

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ليونيل ميسي يقيم فان دايك

سبورت 360- انهال المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد برشلونة بالمديح على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ومنتخب هولندا المتألق.

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