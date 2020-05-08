ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. بيانيتش يحسم مسألة الانتقال إلى برشلونة

سبورت 360 – يقدم موقع “سبورت 360 عربية” في هذا التقرير اليومي، آخر وأهم الأخبار المتعلقة بفريق برشلونة الإسباني اليوم الجمعة الموافق 8 مايو.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني من قبل عن تأجيل الليجا رسميًا لأجل غير مسمى، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد–19).

بيانيتش يحسم مسألة الانتقال إلى برشلونة

سبورت 360 – وافق لاعب خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش على فكرة الانتقال إلى نادي برشلونة، ومن المتوقع أن يدخل في عملية تبادل ستحدث في الصيف بين اليوفي والبارسا.

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شطحات كروية.. غدارة إنييستا جاءت بفضل التحكيم!

سبورت 360 – “شطحات كروية”، هي فقرة أسبوعية نهدف من خلالها إلى مناقشة وتفكيك بعض الأفكار غير المنطقية المنتشرة والرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي، مع محاولة دحضها والرد عليها بأفكار جديدة وأدلة – تبدو من وجهة نظرنا – أقرب للواقع.

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الحكم الإنجليزي كلاتنبرج يروي لحظاته المميزة مع ميسي و رونالدو

سبورت 360- أثنى الحكم الإنجليزي الدولي الشهير مارك كلاتنبرج على السمات الشخصية و الاحترافية التي يتميز بها ثنائي القمة في الكرة العالمية الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

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مُكتشف لاوتارو مارتينيز: برشلونة هو الفريق المثالي له

سبورت 360- أكد فابيو رادايلي، مُكتشف لاوتارو مارتينيز، لاعب إنترميلان الإيطالي، على أن نادي برشلونة الإسباني هو الفريق المثالي له.

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الليجا تُحدد مواعيد استكمال الموسم

سبورت 360 – وضعت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عدة مواعيد مبدئية لاستكمال مسابقة الليجا، بعد مرور فترةٍ من الإيقاف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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