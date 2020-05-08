أخبار نادي برشلونة

ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. بيانيتش يحسم مسألة الانتقال إلى برشلونة

8 مايو، 2020
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ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. بيانيتش يحسم مسألة الانتقال إلى برشلونة
برشلونة

سبورت 360 – يقدم موقع “سبورت 360 عربية” في هذا التقرير اليومي، آخر وأهم الأخبار المتعلقة بفريق برشلونة الإسباني اليوم الجمعة الموافق 8 مايو.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني من قبل عن تأجيل الليجا رسميًا لأجل غير مسمى، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد–19).

ميراليم بيانيتش

ميراليم بيانيتش

بيانيتش يحسم مسألة الانتقال إلى برشلونة

سبورت 360 – وافق لاعب خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش على فكرة الانتقال إلى نادي برشلونة، ومن المتوقع أن يدخل في عملية تبادل ستحدث في الصيف بين اليوفي والبارسا.

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تشيلسي

تشيلسي

شطحات كروية.. غدارة إنييستا جاءت بفضل التحكيم!

سبورت 360 – “شطحات كروية”، هي فقرة أسبوعية نهدف من خلالها إلى مناقشة وتفكيك بعض الأفكار غير المنطقية المنتشرة والرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي، مع محاولة دحضها والرد عليها بأفكار جديدة وأدلة – تبدو من وجهة نظرنا – أقرب للواقع.

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MARK

الحكم الإنجليزي كلاتنبرج يروي لحظاته المميزة مع ميسي و رونالدو

سبورت 360- أثنى الحكم الإنجليزي الدولي الشهير مارك كلاتنبرج على السمات الشخصية و الاحترافية التي يتميز بها ثنائي القمة في الكرة العالمية الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

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mart

مُكتشف لاوتارو مارتينيز: برشلونة هو الفريق المثالي له

سبورت 360- أكد فابيو رادايلي، مُكتشف لاوتارو مارتينيز، لاعب إنترميلان الإيطالي، على أن نادي برشلونة الإسباني هو الفريق المثالي له.

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خافيير تيباس

خافيير تيباس

الليجا تُحدد مواعيد استكمال الموسم

سبورت 360 – وضعت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عدة مواعيد مبدئية لاستكمال مسابقة الليجا، بعد مرور فترةٍ من الإيقاف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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