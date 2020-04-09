ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. سواريز يرحب بانضمام نيمار ولاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

سبورت 360 – يرصد موقع “سبورت 360 عربية” في هذا التقرير اليومي، آخر وأهم الأخبار المتعلقة بفريق برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني في وقت سابق عن تأجيل الليجا رسميًا لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتعرض العديد من اللاعبين للإصابة بالفيروس.

سواريز يرحب بانضمام نيمار ولاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

سبورت 360 – رحّب الأوروجواني لويس سواريز نجم فريق برشلونة الإسباني بتعاقد البرسا مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مشيراً إلى أن البلاوجرانا يفتح الباب دائماً أمام اللاعبين المميزين أمثال نيمار ومارتينيز.

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لويس سواريز متشائم إزاء موعد عودة كرة القدم

سبورت 360 – قال لويس سواريز، مهاجم برشلونة، إن الأخبار الكاذبة حول عدم رغبة نجوم البارسا في تخفيض رواتبهم، أزعجتهم كثيراً، مشيراً إلى أنهم كانوا على أتم الاستعداد لمساعدة النادي مادياً.

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تطورات جديدة في قضية سجن رونالدينيو داخل باراجواي

سبورت 360 – AP – أفرجت محكمة في أسونسيون عاصمة الباراغواي يوم الثلاثاء عن النجم السابق لمنتخب البرازيل ونادي برشلونة الإسباني، رونالدينيو، وشقيقه، روبرتو أسيس، من السجن ووضعتهما قيد الحبس المنزلي.

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فوضى في برشلونة.. بارتوميو ينقلب على نائبه!

سبورت 360 – كشفت صحيفة ماركا الإسبانية النقاب عن حالة وصفتها بالفوضى داخل نادي برشلونة الإسباني بسبب الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

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برشلونة ينضم للصراع على نجم ريال مدريد

سبورت 360 – انضم نادي برشلونة الإسباني للصراع على ضم نجم الغريم التقليدي ريال مدريد ، الشاب، سيزار جيلابيرت للحصول على توقيعه في الفترة المقبلة.

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