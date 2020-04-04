ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. كبار الدوري الإنجليزي يسعون خلف أومتيتي وبرشلونة يحدد سعره

سبورت 360 – يرصد موقع “سبورت 360 عربية” في هذا التقرير اليومي، آخر وأهم الأخبار المتعلقة بفريق برشلونة الإسباني اليوم الجمعة الموافق 3 أبريل.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني في وقت سابق عن تأجيل الليجا رسميًا لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا، وتعرض العديد من اللاعبين للإصابة بالفيروس.

كبار الدوري الإنجليزي يسعون خلف أومتيتي وبرشلونة يحدد سعره

سبورت 360 – كشفت صحيفة “الدايلي أكسبريس” الإنجليزية عن سعي كبرى أندية البريميرليج إلى التعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

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موقف خافيير زانيتي من انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

سبورت 360 – قال نائب رئيس إنتر ميلان خافيير زانيتي أن لاوتارو مارتينيز هدف برشلونة في سوق الانتقالات يُمثل أحد الأصول لنادي إنتر ميلان ويعتبر إرثاً هاماً لأجل المستقبل.

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شطحات كروية.. ميسي أفضل من رونالدو في “فعل الخير”!

سبورت 360 – “شطحات كروية”، هي فقرة أسبوعية نهدف من خلالها إلى مناقشة وتفكيك بعض الأفكار غير المنطقية المنتشرة والرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي، مع محاولة دحضها والرد عليها بأفكار جديدة وأدلة – تبدو من وجهة نظرنا – أقرب للواقع.

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أكبر 5 مساعدات إنسانية لنجوم كرة القدم هذا الأسبوع

سبورت 360 – في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، في مختلف أنحاء العالم، وتوقف معظم المنافسات الرياضية للحد من انتشار هذا الوباء، حرص نجوم كرة القدم على تقديم المساعدات لإنقاذ حياة الآلاف من الناس.

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سواريز يُفند الرواية الخاطئة عن نجوم برشلونة

سبورت 360 – رفض لويس سواريز، مهاجم برشلونة، التشكيك في ولاء زملائه للفريق الكتالوني، حيث أكد أن جميع اللاعبين وافقوا على تخفيض أجورهم، على عكس ما يشاع في وسائل الإعلام.

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تحسن الحالة الصحية لروشتو.. أسطورة تركيا يتعافى من كورونا

سبورت 360- بدأ روشتو، أسطورة حراسة المرمى التركية الذي سبق له اللعب لنادي برشلونة، في التعافي من فيروس كورونا، الذي كان قد أعلنت زوجته إصابته به منذ أيام ودخوله المُستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

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