أخبار نادي برشلونة

ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. لماذا يجب أن ينتقل ألابا إلى برشلونة أو ريال مدريد؟

3 مايو، 2020
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ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. لماذا يجب أن ينتقل ألابا إلى برشلونة أو ريال مدريد؟

سبورت 360 – يرصد موقع “سبورت 360 عربية” في هذا التقرير اليومي، آخر وأهم الأخبار المتعلقة بفريق برشلونة الإسباني اليوم الأحد الموافق 3 مايو.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني من قبل عن تأجيل الليجا رسميًا لأجل غير مسمى، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد–19).

دافيد ألابا ظهير بايرن ميونخ الأيسر

دافيد ألابا ظهير بايرن ميونخ الأيسر

لماذا يجب أن ينتقل ألابا إلى برشلونة أو ريال مدريد؟

سبورت 360 – حينما سُئل بيب جوارديولا عن نموذجه الرائع في كرة القدم، أجاب على الفور بأنه دافيد ألابا، أيام تواجده على رأس الطاقم الفني لبايرن ميونخ، لأنه اللاعب الذي يشارك في كل مراكز الملعب، ويضع بصمته في كافة الفراغات، وكان عنصراً في غاية الأهمية للمدرب في 3 مواسم مميزة، قبل أن يتراجع مستواه بعض الشيء بعد رحيل بيب، ويستعيد بريقه مؤخراً تحت قيادة هانز فليك في بافاريا.

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ريال مدريد

ريال مدريد

مباريات كانت ستقام اليوم لكنها تأجلت بسبب كورونا

سبورت 360 – حالة من الركود الكروي يعيشها العالم أجمع، منذ فترة ليست بالقليلة وإلى أجل غير مسمى، مع توقف جميع الدوريات العربية والأوروبية الكبرى. بسبب تفشي فيروس كورونا.

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لاوتارو و جريزمان

لاوتارو و جريزمان

كريسبو يختار الأفضل بين جريزمان ولاوتارو مارتينيز

سبورت 360 – اختار مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي السابق هيرنان كريسبو اللاعب الأفضل بين مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر الحالي و الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الإسباني.

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9 نجوم من برشلونة على لائحة الميركاتو في إنجلترا

سبورت 360 – ذكرت صحيفة ميرور البريطانية مساء السبت أن نادي برشلونة الإسباني قد يمد أندية الدوري الإنجليزي بتسعة لاعبين في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

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أنطوان جريزمان

أنطوان جريزمان

جريزمان لا يناسب خطة أنطونيو كونتي في إنتر ميلان

سبورت 360 – يرتبط نادي إنتر ميلان الإيطالي بالسعي خلف التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان من برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لترميم الصفوف.

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