أخبار نادي برشلونة

ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. مباريات تاريخية .. عندما قتل ميلان غرور برشلونة كرويف برباعية

1 مايو، 2020
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ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. مباريات تاريخية .. عندما قتل ميلان غرور برشلونة كرويف برباعية

سبورت 360 – يرصد موقع “سبورت 360 عربية” في هذا التقرير اليومي، آخر وأهم الأخبار المتعلقة بفريق برشلونة الإسباني اليوم الجمعة الموافق 1 مايو.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني من قبل عن تأجيل الليجا رسميًا لأجل غير مسمى، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد–19).

باولو مالديني أسطورة ميلان السابق

باولو مالديني أسطورة ميلان السابق

مباريات تاريخية .. عندما قتل ميلان غرور برشلونة كرويف برباعية

سبورت 360 – إذا سألت أحد عشاق نادي ميلان الإيطالي عن الليلة التي لن ينساها على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا، سيجيب على الفور خسارة الروسونيري في نهائي 2005 أمام ليفربول بركلات الجزاء الترجيحية بالرغم من تقدم الفريق بثلاثية نظيفة بالشوط الأول.

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فيليبي كوتينيو

فيليبي كوتينيو

مدرب ليستر سيتي يستبعد فكرة التعاقد مع فيليبي كوتينيو

سبورت 360 – استبعد بريندان رودجرز مدرب فريق ليستر سيتي الإنجليزي فكرة التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني.

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نبيل فقير نجم ريال بيتيس

نبيل فقير نجم ريال بيتيس

ريال مدريد وبرشلونة يقودان نبيل فقير إلى خيانة بيتيس !

سبورت 360 – كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن رغبة الفرنسي نبيل فقير في الاستمرار مع ناديه الحالي ريال بيتيس، ورفض جميع العروض المقدمة إليه من قبل كبرى أندية أوروبا.

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نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان

نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان

كيكي سيتيين يستبعد فكرة تعاقد برشلونة مع نيمار

سبورت 360 – استبعد كيكي سيتيين مدرب فريق برشلونة الإسباني فكرة تعاقد النادي مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

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ماورو إيكاردي

ماورو إيكاردي

إيكاردي يُسعد جماهير برشلونة ويُغضب جماهير الإنتر

سبورت 360 – تفاعل الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع أحد منشورات النجم الإسباني السابق لفريق برشلونة بويان كريكيتش مما تسبب في غضب جماهير إنتر ميلان.

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كيكي سيتيين

كيكي سيتيين

مدرب برشلونة يكشف موقف ميسي من لاوتارو مارتينيز

سبورت 360 – من الواضح أن برشلونة حدد أولويته في سوق الانتقالات وهي التوقيع مع المهاجم الأرجنتيني الشاب لاوتارو مارتينيز من نادي إنتر ميلان.

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بيانيتش مع فريق يوفنتوس

بيانيتش مع فريق يوفنتوس

برشلونة يتعاون مع يوفنتوس لجلب اثنين من نجومه

سبورت 360 – يبحث نادي برشلونة عن شركاء في سوق الانتقالات القادمة، لإجراء بعض عمليات التعاون والمبادلة معاً، ويبدو أن يوفنتوس هو المرشح للعب هذا الدور في الصيف القادم.

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منتخب إسبانيا

منتخب إسبانيا

شطحات كروية.. برشلونة من فاز بكأس العالم وليس إسبانيا!

سبورت 360 – “شطحات كروية”، هي فقرة أسبوعية نهدف من خلالها إلى مناقشة وتفكيك بعض الأفكار غير المنطقية المنتشرة والرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي، مع محاولة دحضها والرد عليها بأفكار جديدة وأدلة – تبدو من وجهة نظرنا – أقرب للواقع.

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أردا توران

أردا توران

الوجهة المقبلة لأردا توران بعد الرحيل عن برشلونة

سبورت 360 – تتحدث وسائل الإعلام التركية عن قنبلة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بخصوص أردا توران لاعب برشلونة.

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