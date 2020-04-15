ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. موعد جديد لاستئناف الموسم وتغيير مؤثر في نظام دوري الأبطال

سبورت 360 – يقدم “سبورت 360 عربية” في هذا التقرير اليومي، آخر وأهم الأخبار المتعلقة بفريق برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني في وقت سابق عن تأجيل الليجا رسميًا لأجل غير مسمى، بسبب تفشي وباء كورونا، وتعرض العديد من اللاعبين للإصابة بالفيروس.

موعد جديد لاستئناف الموسم وتغيير مؤثر في نظام دوري الأبطال

سبورت 360 – توصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) مع منظمة الأندية الأوروبية لكرة القدم لاتفاق حول مواعيد استئناف مباريات الموسم الكروي الحالي 2019 – 2020.

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إنتر ميلان يفاجئ برشلونة بشرطه للتخلي عن لاوتارو مارتينيز

سبورت 360 – حدد إنتر ميلان مطلبه الرئيسي للتخلي عن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لمصلحة برشلونة الذي يسعى جاهداً للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي القادم.

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ميسي يرد على الطفل الإيراني الموهوب: أنت بارع

سبورت 360 – رد ليونيل ميسي نجم برشلونة على الطفل الإيراني الموهوب آرات حسيني بعد الرسالة التي توجه بها الأخير لقائد البلوجرانا يعبر فيها عن حبه الشديد له.

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تشافي: برشلونة لا يفوز بدوري الأبطال بالحظ مثل ريال مدريد

سبورت 360 – أكد تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة على أن فريقه السابق لا يتمتع بالحظ في دوري أبطال أوروبا مثل باقي الفرق المنافسة على رأسها الغريم التقليدي ريال مدريد، مشيراً إلى أن الأخير حقق اللقب في أكثر من مناسبة بفضل التوفيق.

ثنائيات مميزة.. نجوم لن تصدق أنهم لعبوا سوياً لنفس الفريق

سبورت 360- يتميز عالم الساحرة المُستديرة بكثير من عوامل الجذب التي تجعل من كرة القدم الرياضة الشعبية الأولى في العالم، ويُعد نجوم الرياضة هم العامل الأهم فيما وصلت إليه الكرة من مكانة.

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أبرز 5 مدربين كبار عاطلون عمل

سبورت 360 –الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي آثر على اقتصاد الأندية الكبرى، ستتغير قواعد السوق ولن تنفق الأندية الكثير من الأموال كما كان معتاداً من قبل.

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