ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. موقف الدوريات الأوروبية من إلغاء الموسم بعد قرار الدوري الفرنسي

سبورت 360 – يرصد موقع “سبورت 360 عربية” في هذا التقرير اليومي، آخر وأهم الأخبار المتعلقة بفريق برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء الموافق 29 أبريل.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني من قبل عن تأجيل الليجا رسميًا لأجل غير مسمى، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد–19).

موقف الدوريات الأوروبية من إلغاء الموسم بعد قرار الدوري الفرنسي

سبورت 360 – ضرب فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” كرة القدم الأوروبية والعالمية في مقتل، بعد تجميد جميع المسابقات المحلية والقارية والعالمية لأجل غير مسمى، لمكافحة انتشار هذا الوباء.

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أونانا حارس برشلونة السابق يؤكد رغبته في الرحيل عن أياكس

سبورت 360 – أكد الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى فريق أياكس الهولندي الحالي رغبته في الرحيل عن صفوف ناديه عقب انتهاء هذا الموسم.

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رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لعشاق الدوري الإسباني

سبورت 360 – AP – أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى أن التمارين للمسابقات الرياضية للمحترفين في البلاد يمكن أن تستأنف في الرابع من مايو، بما في ذلك الدوري الأسباني.

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نجم برشلونة السابق يحذر لاوتارو مارتينيز من اللعب مع ميسي !

سبورت 360 – حذّر خافيير سافيولا نجم فريق برشلونة الإسباني السابق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي الحالي من اللعب مع مواطنه ليونيل ميسي، مؤكداً بأن اللعب معه ليس بالسهل كما يظن الجميع.

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بيكهام يتدخل لتغيير وجهة نجم برشلونة

سبورت 360 – يتطلع ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، للتعاقد مع أحد لاعبي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي القادم، وذلك ضمن مساعي نجم ريال مدريد السابق لتعزيز صفوف فريقه، بصفقات مميزة.

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وكيل أونانا يرسم لبرشلونة خريطة الكنز

سبورت 360 – يُخطط نادي برشلونة للانقضاض على كنزٍ ثمين داخل أياكس أمستردام، وذلك عقب تألقه في الفترة الماضية، وأيضاً لرغبة البارسا في تأمين مركز حراسة المرمى خلال المستقبل القريب.

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