أخبار نادي برشلونة

ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. نادٍ إنجليزي آخر ينضم إلى سباق التعاقد مع كوتينيو

12 أبريل، 2020
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ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. نادٍ إنجليزي آخر ينضم إلى سباق التعاقد مع كوتينيو

سبورت 360 – يرصد موقع “سبورت 360 عربية” في هذا التقرير اليومي، آخر وأهم الأخبار المتعلقة بفريق برشلونة الإسباني اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني في وقت سابق عن تأجيل الليجا رسميًا لأجل غير مسمى، بسبب انتشار وباء كورونا، وتعرض العديد من اللاعبين للإصابة بالفيروس.

بيدرو ينتظر الرحيل عن لندن

بيدرو ينتظر الرحيل عن لندن

روما يُقدم عرضاً لنجم تشيلسي الخبير

سبورت 360 – يتحرك نادي روما نحو تحديد أهدافه واللاعبين الذين قد يمثلوا إضافة لكتيبة المدرب باولو فونسيكا بدايةً من الموسم القادم.

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ميسي ، 32 عاماً

ميسي ، 32 عاماً

رغم نفي ميسي .. عوامل قد تجعله قريباً من الإنتر

سبورت 360- أكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن مغادرة ليونيل ميسي لبرشلونة وانتقاله إلى إنتر ميلان ستظل فرضية قوية في الفترة القادمة.

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برشلونة (1)

5 مباريات تاريخية لبرشلونة تستطيع مشاهدتها خلال التوقف

سبورت 360 – فترة صعبة للغاية يمر بها الجميع بسبب فيروس كورونا الذي يواصل انتشاره وتأثيره في جميع المجالات، بعد انتشاره وزيادة أعداد المصابين بشكل مرعب في العديد من بلاد العالم. مما أدى إلى توقف النشاط الرياضي.

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ليفربول ضد مانشستر سيتي

ليفربول ضد مانشستر سيتي

شطحات كروية.. إلغاء الموسم الكروي هو الحل!

سبورت 360 – “شطحات كروية”، هي فقرة أسبوعية نهدف من خلالها إلى مناقشة وتفكيك بعض الأفكار غير المنطقية المنتشرة والرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي، مع محاولة دحضها والرد عليها بأفكار جديدة وأدلة – تبدو من وجهة نظرنا – أقرب للواقع.

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برشلونة

برشلونة

رسمياً.. استقالة جماعية من مجلس إدارة برشلونة

سبورت 360 – استقر 6 من أعضاء نادي برشلونة، على تقديم استقالة جماعية اليوم الخميس، وذلك بعد المشاكل الإدارية التي لطخت جدران الكامب نو خلال الفترة السابقة.

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