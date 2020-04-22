ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. نيمار يعيد حساباته بمسألة العودة لبرشلونة .. ماذا تغيّر؟

سبورت 360 – يقدم “سبورت 360 عربية” في هذا التقرير اليومي، آخر وأهم الأخبار المتعلقة بفريق برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني من قبل عن تأجيل الليجا رسميًا لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

نيمار يعيد حساباته بمسألة العودة لبرشلونة .. ماذا تغيّر؟

سبورت 360 – ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نيمار مهاجم باريس سان جيرمان بدأ يعيد حساباته بشأن عودته لبرشلونة في الصيف المقبل، وذلك بعد أن طرأت بعض التغييرات المهمة في الآونة الأخيرة.

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السلطات تعلن عودة أندية الدوري الإسباني للتدريبات الجماعية

سبورت 360 – AP – حصلت أندية الدوري الإسباني على جرعة أمل جديدة باقتراب عودة المنافسات وذلك بعد أن قررت الحكومة الإسبانية السماح لهم بالعودة إلى التدريبات الجماعية.

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أربيلوا يرد بقوة على تشافي بشأن تصريحاته عن ريال مدريد

سبورت 360 – رد ألفارو أربيلوا نجم ريال مدريد السابق على تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة ومدرب نادي السد، وذلك بعد تصريحات الأخير التي قلل فيها من إنجازات الفريق الملكي في السنوات الأخيرة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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برشلونة يزاحم ليفربول بجدية على أحد أهدافه الرئيسية

سبورت 360 – يرغب برشلونة في تدعيم صفوفه الهجومية بنهاية الموسم الجاري، ويستهدف العديد من المهاجمين المتواجدين في الأندية الأوروبية الكبرى.

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أومتيتي يتخذ قراراه النهائي بشأن الرحيل عن برشلونة

سبورت 360 – اتخذ الفرنسي صامويل أوميتيتي، مدافع نادي برشلونة، قراره النهائي بشأن الرحيل عن ناديه الكتالوني في نهاية الموسم الجاري.

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