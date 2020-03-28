ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. هل ستتأثر أسعار اللاعبين بسبب فيروس كورونا ومن المستفيد الأكبر؟

سبورت 360 – يرصد موقع “سبورت 360 عربية” في هذا التقرير اليومي، آخر وأهم الأخبار المتعلقة بفريق برشلونة الإسباني اليوم الجمعة 27 مارس.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أعلنت عن تأجيل الليجا رسميًا لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتعرض العديد من اللاعبين للإصابة بالفيروس.

هل ستتأثر أسعار اللاعبين بسبب فيروس كورونا ومن المستفيد الأكبر؟

سبورت 360 – توقفت الحياة الكروية في جميع أنحاء العالم، وليس قارة أوروبا فقط بعد انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

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2020 / 2021 .. موسم ناري ينتظر نجوم الدوري الإسباني سبورت 360 – تأثرت كرة القدم كثيراً بانتشار وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، والآن الأندية تعاني من الخسائر المالية المستمرة جراء توقف المسابقات المحلية والقارية. التفاصيل من هنا

كوتينيو يحدد محطته القادمة بعد انتهاء تجربته مع بايرن ميونخ

سبورت 360 – ذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني المعار إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني في طريقه للعودة إلى الكالتشيو من جديد.

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روبيرتو كارلوس : كنت أحلم بانتقال نيمار إلى ريال مدريد

سبورت 360 – صرح الأسطورة البرازيلية روبيرتو كارلوس نجم ريال مدريد الإسباني السابق بأنه كان يرغب في انتقال مواطنه نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف المرينجي منذ وقتٍ طويل.

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لاعبون تفجرت موهبتهم في عام الكورونا .. من مدريد وبرشلونة إلى ميلانو ومانشستر

سبورت 360 – في بعض الأحيان يظهر النجوم في لحظات صعبة أو يتألقون من رحم المعاناة كما يُقال، ولكن بالتأكيد لن ينسى العديد من النجوم التي تم اكتشافها أنها تألقت في نفس العام الذي أصيب به العالم بأحد الأوبئة القاتلة وهو فيروس كورونا.

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لاعب برشلونة المُعار قد يكون مفتاح التعاقد مع ظهير بورتو

سبورت 360 –وضع نادي برشلونة، اللاعب البرازيلي أليكس تيليس، الظهير الأيسر لبورتو، على رأس قائمة اهتماماته في فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري.

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رسمياً.. برشلونة يعلن عن تخفيض رواتب لاعبيه

سبورت 360 – وجّه برشلونة صفعة قوية للاعبيه، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث أصدر الفريق الكتالوني بياناً رسمياً يؤكد فيه تخفيض أجور كافة العاملين بالنادي.

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