ملخص أخر أخبار برشلونة اليوم.. بارتوميو يكشف مصير سيتيين.. ويرفض التشكيك بميسي

سبورت 360 – يقدم موقع “سبورت 360 عربية” في هذا التقرير اليومي، ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم الإثنين الموافق 13 يوليو.

برشلونة حقق فوزًا هامًا على نظيره بلد الوليد بدف وحيد دون رد، في إطار لقاءات الأسبوع الـ36 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، يوم السبت الماضي.

بارتوميو يكشف مصير سيتيين.. ويرفض التشكيك بميسي

سبورت 360 – قال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، إن إدارة البلاوجرانا تُخطط للاحتفاظ بخدمات كيكي سيتيين خلال الموسم القادم، مشدداً على أن ليونيل ميسي سوف يُجدد عقده مع العملاق الكتالوني.

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ديشامب يعلق على وضع جريزمان مع برشلونة

سبورت 360 – يرى ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، أن وضع أنطوان جريزمان مع برشلونة، طبيعي جداً، مؤكداً في نفس السياق، على أنه لم يتواصل معه لمعرفة مدى خطورة إصابته الخطيرة.

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برشلونة يتربص بجناح توتنهام.. والأخير يرد

سبورت 360 – يسعى نادي برشلونة، للانقضاض على أحد لاعبي توتنهام هوتسبير، في ظل طموحه الحثيث لتطعيم تركيبته البشرية بعناصر شابة، خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

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الركائز الثلاث التي تحمل برشلونة منذ استئناف الليجا

سبورت 360 – يُقدم نادي برشلونة مستويات متذبذبة منذ عودة مباريات الدوري الإسباني، وهو ما جعله يفقد الكثير من النقاط بسبب سوء مستواه، رغم أن البعض يُحاول التحجج بالتحكيم وتقنية الفيديو.

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مستقبل نيمار معضلة باريس سان جيرمان الكبرى

سبورت 360 – يواجه نادي باريس سان جيرمان معضلة كبيرة فيما يخص مستقبل النجم البرازيلي نيمار الذي ارتبط بالرحيل عن النادي طوال العامين الماضيين، فمن جهة لم يصل النادي عرضاً مناسباً، ومن جهة أخرى لم تنجح مفاوضات تجديد العقد لغاية الآن.

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